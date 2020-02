Contra o Burnley, Arsenal empata pela quarta vez consecutiva no Campeonato Inglês

O Arsenal não perde a mania de empatar partidas no Campeonato Inglês. Neste domingo, a equipe de Londres ficou no 0 a 0 com o Burnley, fora de casa, naquela que foi a sua quarta igualdade consecutiva na competição, o que impede o tradicional clube de Londres de brigar para valer por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa.

Com 31 pontos, o Arsenal está dez pontos atrás do Chelsea, quarto colocado do Inglês - os quatro primeiros se classificam para a principal competição de clubes do mundo. Assim, salvo em caso de uma reação espetacular ou de título na Liga Europa, o time da capital do país mais uma vez vai ficar fora da Liga dos Campeões, um grande prejuízo para qualquer clube.

Apesar da falta de gols, a partida foi interessante, com excelentes oportunidades para as duas equipes. A falta de pontaria dos jogadores de frente, porém, uniu Burnley e Arsenal e condenou as duas equipes a amargar o 0 a 0.

No primeiro tempo, Aubameyang teve uma chance clara para abrir o placar, mas chutou para fora. Do outro lado do gramado, também houve emoção. Aos 29 minutos, McNeil mandou um chute que passou muito perto do travessão do Arsenal, que escapou por pouco de sair atrás no marcador.

As coisas não mudaram muito depois do intervalo, já que tanto Arsenal quanto Burnley estiveram perto de anotar o gol da vitória, mas falharam. Aubameyang, que normalmente não desperdiça boas chances, perdeu mais um gol, enquanto Mee esteve bem próximo de marcar com uma cabeçada que assustou a torcida visitante.

Aos 33 minutos, ocorreu o momento de maior emoção no estádio. Jay Rodriguez recebeu um passe dentro da área e mandou um chute que explodiu na trave, o que impediu o Burnley de conquistar uma vitória que teria feito o clube ultrapassar o Arsenal na classificação - os dois têm 31 pontos, mas os donos da casa possuem pior saldo de gols, por isso estão na 11.ª posição, uma atrás do adversário deste domingo.