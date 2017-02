Contra o Audax, Corinthians ganha por 1 a 0 pela quinta vez nesta temporada

O Corinthians do técnico Fábio Carille é, até aqui, uma equipe de vitórias magras. Neste sábado, contra o Audax, no estádio José Liberatti, em Osasco (SP), pela quarta rodada do Campeonato Paulista, a equipe venceu pela quinta vez na temporada por 1 a 0. O gol foi do atacante turco Kazim.

Mais uma vez, o Corinthians esteve longe de apresentar um bom futebol. Econômico, o time jogou somente para o gasto no ataque. Na defesa, a equipe se mostrou segura e não passou grandes apuros.

O destaque da vitória corintiana foi o volante Camacho, ex-Audax. Bem posicionado, foi ele quem pressionou saída da defesa do adversário e roubou a bola de Felipe Rodrigues. Kazim aproveitou o lance para chutar forte e rasteiro. A bola ainda bateu na trave antes de balançar a rede, aos 29 minutos do primeiro tempo.

Na sequência, o Corinthians ainda teve chance de ampliar, mas Léo Jabá perdeu três chances claras de gol. A melhor delas foi aos 44, quando o atacante partiu em disparada após mais uma roubada de bola do Corinthians, mas, na hora da conclusão, chutou mal para fora.

Na etapa final, o Corinthians diminuiu o ritmo. A equipe acusou o cansaço e recuou a marcação. O Audax ganhou campo de jogo e passou a rodar a área, mas não chegava a ser muito perigoso. Nas poucas vezes em que conseguiu chutar, o goleiro Cássio fez boas defesas e garantiu a vitória alvinegra.

FICHA TÉCNICA

AUDAX 0 x 1 CORINTHIANS

AUDAX - Felipe Alves; André Castro, Felipe Rodrigues (Gustavo Marmentini) e Betinho; Pedro Carmona, Léo Artur, Marquinho (Rafael Oliveira), Danielzinho e Hugo (Rafinha); Gabriel Leite e Ytalo. Técnico: Fernando Diniz.

CORINTHIANS - Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel, Camacho (Fellipe Bastos), Rodriguinho, Romero e Léo Jabá (Marlone); Kazim (Maycon). Técnico: Fábio Carille.

GOL - Kazim, aos 29 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - André Castro e Rafael Oliveira (Audax); Guilhereme Arana (Corinthians).

ÁRBITRO - José Cláudio Rocha Filho.

RENDA - R$ 191.460,00.

PÚBLICO - 6.630 pagantes.

LOCAL - Estádio José Liberatti, em Osasco (SP).

