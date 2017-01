Contra Nova Iguaçu, Botafogo tropeça de novo e só empata antes de Libertadores

O objetivo de começar a temporada bem antes de enfrentar o Colo Colo, pela Copa Libertadores, não foi cumprido pelo Botafogo. Com mais uma atuação ruim, o time alvinegro ficou apenas no empate com o Nova Iguaçu por 1 a 1, neste sábado, no estádio do Engenhão, no Rio, pela Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. Foi o segundo resultado ruim da equipe, que estreou com derrota na última quarta-feira para o Madureira por 2 a 0.

Com apenas um ponto no Estadual, o time carioca tenta esquecer o início ruim para se concentrar no torneio internacional. Nesta quarta-feira, faz a primeira grande decisão contra o Colo Colo, pela segunda fase da Libertadores. O Nova Iguaçu, que estava na segunda divisão estadual no ano passado, volta a campo também na quarta para enfrentar o Boavista, no estádio Bacaxá, em Saquarema (RJ).

Por conta da decisão nesta quarta-feira, o técnico Jair Ventura escalou um time quase todo de reservas, exceção de Camilo e Gatito Fernández. Mesmo sem ter o grupo principal, o início foi bom, sem dificuldades para largar na frente. Logo aos sete minutos, Camilo cobrou escanteio e Marcelo fez de cabeça: 1 a 0. Diante de um frágil Nova Iguaçu, o time alvinegro não fez muito esforço para ampliar a vantagem, com raras chances na primeira etapa.

Sob o forte sol do verão carioca, o atacante Sassá era um dos poucos interessados na partida. Em busca de uma vaga no time titular na partida contra o Colo Colo, o centroavante quase balançou as redes aos 24 minutos, quando ganhou na velocidade de Raphael Azevedo, mas finalizou para fora.

A única tentativa do Nova Iguaçu foi aos 33 minutos, quando a defesa afastou mal. A bola sobrou para Murilo Henrique, que pegou mal na bola e errou o alvo. Mas, no segundo tempo, o time da Baixada Fluminense voltou melhor. A primeira chance foi aos quatro, com Adriano. O ex-centroavante de Vasco e Internacional arriscou de fora da área e quase surpreendeu Gatito Fernández.

Aos sete minutos, nova oportunidade. Marlon fez boa jogada pela direita, mas Adriano chutou para fora. Jair Ventura promoveu a estreia do recém-contratado Joel, que entrou desligado em campo. Aberto pela direita, o colombiano pouco foi acionado e não contribuiu para elevar o nível alvinegro.

Assim como o primeiro gol, o Nova Iguaçu conseguiu o empate. Aos 11 minutos, falta lateral cobrada na área por Paulo Henrique, Murilo Henrique subiu com liberdade e fez 1 a 1. Único titular em campo, Camilo também pouco apareceu. Mas, quando acionado, produziu. Aos 33, tabelou com Gilson, invadiu a área e foi travado no momento da finalização.

No fim da partida, cada time teve uma chance. Aos 43 minutos, Paulo Henrique arriscou de longe e Gatito Fernández fez boa defesa. Aos 45, a oportunidade alvinegra. O goleiro Jefferson se atrapalhou no chute de Marcinho e deu rebote para Roger, mas conseguiu se recuperar, defender a finalização e garantir o empate que colocou mais pressão em cima do Botafogo na Libertadores.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 1 x 1 NOVA IGUAÇU

BOTAFOGO - Gatito Fernández; Marcinho, Marcelo, Igor Rabello e Gilson; Matheus Fernandes, Dudu Cearense, Leandrinho (Guilherme) e Camilo; Pachu (Joel) e Sassá (Roger). Técnico: Jair Ventura.

NOVA IGUAÇU - Jefferson; Yan, Raphael Azevedo, Murilo Henrique e Lucas; Paulo Henrique, Iuri Pimentel, Wescley e Renan Silva (Caio Cezar); Marlon (Alex Souza) e Adriano (Ricardinho). Técnico: Edson Souza.

GOLS - Marcelo, aos 7 minutos do primeiro tempo; Murilo Henrique, aos 11 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Camilo, Marcelo e Pachu (Botafogo); Iuri Pimentel (Nova Iguaçu).

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo.

RENDA - R$ 106.776,00.

PÚBLICO - 5.621 pagantes (6.639 no total).

LOCAL - Estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ).

Veja Também

Comentários