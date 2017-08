Contra China na estreia da fase final do Grand Prix, saque será aposta do Brasil

A seleção brasileira feminina de vôlei começa nesta quarta-feiura a disputa da fase final do Grand Prix, que será disputada na cidade de Nanjing, na China. O primeiro jogo do Brasil será às 8h30 (de Brasília), contra as donas de casa, que são as atuais campeãs olímpicas - ouro no Rio-2016.

A seleção do técnico José Roberto Guimarães terminou a fase de classificação em terceiro lugar, com 18 pontos (seis vitórias e três derrotas). A anfitriã China ficou na sétima colocação, com 13 (cinco vitórias e quatro derrotas).

Brasil, China e Holanda formam o Grupo J do torneio e a chave K conta com Sérvia, Estados Unidos e Itália. As equipes se enfrentam em seus grupos e as duas melhores passarão às semifinais. A seleção brasileira é a atual campeã e luta pelo seu 12.º título da competição.

A oposta Tandara prevê uma partida dura na estreia da fase final. "Será um jogo difícil para nossa equipe e vejo a China como favorita pelo momento atual. É um time que erra muito pouco e joga com velocidade. Vamos precisar sacar muito bem e a nossa virada de bola precisará ser eficiente. Temos de manter a agressividade que apresentamos nos jogos em Cuiabá e o bom aproveitamento que tivemos no bloqueio", explicou.

Zé Roberto Guimarães afirmou que "o nosso saque será muito importante, assim como o nosso sistema defensivo. E ainda vamos precisar ter um passe melhor".

"A China é atual campeã olímpica e manteve a mesma base dos Jogos Olímpicos do Rio. Elas vão jogar em casa e terão o apoio da torcida. É uma grande equipe, com uma das melhores atacantes do mundo, a Zhu. É o time a ser batido no mundo. Tivemos a oportunidade de treinar a nossa relação entre o bloqueio e a defesa nesses dias que antecederam a fase final e vamos precisar ter um passe melhor. Esse jogo será mais uma final para nossa equipe", completou o treinador brasileiro.

Veja Também

Comentários