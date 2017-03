Contra as drogas grupo promove paraquedismo em Campo Grande neste fim de semana

Durante três dias será montada uma estrutura completa no aeroporto Pouso do Aviador / William Silva

Depois do enorme sucesso do Pantanal Radical, a Pantanal Paraquedismo traz aos campo-grandenses a oportunidade de experimentar uma sensação de liberdade durante os dias 10, 11 e 12 de março, na Ação Radical de Combate às Drogas.

De Leonardo da Vinci à mitologia grega, a vontade de sentir a liberdade de um pássaro é sonho antigo da história dos homens. Da antiguidade aos dias atuais, dezenas de tentativas e aparatos para o voo foram desenvolvidos. O primeiro registro de um paraquedas surgiu no século XVII, quando o italiano Fausto Veranzio saltou da torre da catedral de Veneza, aterrando ileso diante dos espectadores.

De lá para cá, muita coisa mudou, tanto na estrutura dos paraquedas, quanto na segurança que cada um deles proporciona aos atletas que se aventuram ao saltar, mas o sonho de voar continua o mesmo.

Os campo-grandenses poderão experimentar essa sensação de liberdade. Durante três dias será montada uma estrutura completa no aeroporto Pouso do Aviador (Aeroching), a 20 minutos do Shopping Campo Grande. Lá, os melhores profissionais, equipamentos e uma das melhores aeronaves do Brasil estarão preparados para quem pretende cair em uma folia totalmente diferente nesse feriado, a do paraquedismo.

Segundo o organizador, Rodrigo César, o Donatelo, o evento proporciona a prática do paraquedismo de salto duplo, em um ambiente sadio e convidativo para toda a família. “Teremos uma estrutura completa, com banheiros, atrações para crianças e uma praça de alimentação com FoodTrucks”, explica.

Quem se interessar em participar, deve entrar no site www.pantanalparaquedismo.com.br. Nele é possível cadastrar seus dados e agendar o horário dos saltos, que vão do nascer ao pôr-do-sol.

Esporte e combate às drogas – Um dos grandes objetivos do evento Carnaval Radical, promovido pelo grupo Pantanal Paraquedismo, é mostrar que o paraquedismo pode unir diferentes grupos e idades, tendo como propósito principal o combate às drogas.

Desde seu início, o grupo é parceiro da Clínica de Tratamento de Dependentes Químicos,a CERTA, de Campo Grande. “Acreditamos que é possível ter uma vida cheia de aventura e adrenalina sem o uso de substância químicas e o paraquedismo pode promover essas sensações de maneira totalmente saudável”, afirma Donatelo.

Durante o Carnaval Radical, toda a renda da venda das camisetas do evento será revertida para a CERTA.

O Carnaval Radical acontece nos dias 10, 11 e 12 de março, no aeroporto Pouso do Aviador (Aeroching), na saída para Três Lagoas, a 20 minutos do Shopping Campo Grande.

Para informações, ligue (67) 3365-0000 e (67) 98402-2378 (também contato via WhatsApp) ou acesse www.pantanalparaquedismo.com.br.



