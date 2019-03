Conquista do 100º título na carreira faz Federer subir para quarto no ranking

Mas nem tudo são flores. A partir desta quinta-feira, em Indian Wells, Federer defenderá os 600 pontos da final do ano passado no Masters 1000 disputado na Califórnia e, assim, poderá perder até três posições - Foto: Divulgação

A conquista de seu 100.º título na carreira profissional, feito obtido no último sábado no ATP 500 de Dubai, rendeu bons frutos para Roger Federer. Nesta segunda-feira, na atualização do ranking da ATP, o suíço está de volta ao Top 5 ao ganhar três posições e assumir a quarta colocação. Chegou aos 4.600 pontos e de uma vez só ultrapassou o argentino Juan Martin del Potro (4.585), o sul-africano Kevin Anderson (4.295) e o japonês Kei Nishikori (4.190).

Em termos de ranking, Federer é o melhor em quase todos os números. O suíço é quem mais figurou como número 1 do mundo (310 semanas), como Top 2 (528), como Top 3 (707), como Top 5 (777) e como Top 10 (854). Ele ainda é o que passou mais tempo de forma seguida como líder (237 semanas) ou vice (346). Atualmente, a primeira colocação é do sérvio Novak Djokovic, seguido pelo espanhol Rafael Nadal e o alemão Alexander Zverev.

Mas nem tudo são flores. A partir desta quinta-feira, em Indian Wells, Federer defenderá os 600 pontos da final do ano passado no Masters 1000 disputado na Califórnia e, assim, poderá perder até três posições. Atual campeão, Del Potro continua machucado e cairá pelo menos para o oitavo lugar.

Quem também se deu bem foi o grego Stefanos Tsitsipas, derrotado por Federer na final em Dubai. O tenista de 20 anos subiu da 11.ª para a 10.ª colocação - ultrapassando o croata Marin Cilic - e entrou pela primeira vez na carreira profissional no Top 10 do ranking da ATP.

Os outros dois campeões de torneios desta semana obtiveram grande ascensão no ranking. O australiano Nick Kyrgios, vencedor do ATP 500 de Acapulco, no México, subiu 39 posições e está agora em 33.º lugar. Logo atrás dele vem o argentino Guido Pella, que ganhou 14 colocações com o título do Brasil Open - o ATP 250 disputado no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

Entre os brasileiros, o destaque é negativo. Rogério Dutra Silva caiu 13 posições e é o 152.º colocado do mundo. O melhor do País é Thiago Monteiro, que ficou parado no 120.º lugar. Thomaz Bellucci, que chegou a ser o 21.º em 2010, está atualmente na 232.ª colocação.

FEMININO - O ranking da WTA também teve a sua atualização nesta segunda-feira. Sem mudanças no Top 20 - a liderança segue com a japonesa Naomi Osaka -, o destaque é a ascensão da chinesa Yafan Wang, que subiu 16 posições e atingiu a 49.ª colocação com o título do Torneio de Acapulco. Vice-campeã, a norte-americana Sofia Kenin galgou dois lugares e é a 33.ª do mundo.

Com boa campanha em Acapulco - venceu quatro partidas, incluindo uma sobre a norte-americana Sloane Stephens, atual número 4 do mundo -, a brasileira Beatriz Haddad Maia subiu 22 posições e agora é a 150.ª colocada do ranking.

Confira o ranking da ATP:

1.º - Novak Djokovic (SER) - 10.955

2.º - Rafael Nadal (ESP) - 8.365

3.º - Alexander Zverev (ALE) - 6.595

4.º - Roger Federer (SUI) - 4.600

5.º - Juan Martín Del Potro (ARG) - 4.585

6.º - Kevin Anderson (AFS) - 4.295

7.º - Kei Nishikori (JAP) - 4.190

8.º - Dominic Thiem (AUT) - 3.800

9.º - John Isner (EUA) - 3.405

10.º - Stefanos Tsitsipas (GRE) - 3.175

11.º - Marin Cilic (CRO) - 3.095

12.º - Borna Coric (CRO) - 2.695

13.º - Karen Khachanov (RUS) - 2.675

14.º - Milos Raonic (CAN) - 2.275

15.º - Daniil Medvedev (RUS) - 2.230

16.º - Marco Cecchinato (ITA) - 2.091

17.º - Fabio Fognini (ITA) - 1.885

18.º - Nikoloz Basilashvili (GEO) - 1.865

19.º - Gael Monfils (FRA) - 1.740

20.º - Pablo Carreño Busta (ESP) - 1.705

120.º - Thiago Monteiro (BRA) - 488

152.º - Rogério Dutra Silva (BRA) - 372

232.º - Thomaz Bellucci (BRA) - 209

Confira o ranking da WTA:

1.ª - Naomi Osaka (JAP) - 6.871 pontos

2.ª - Simona Halep (ROM) - 5.727

3.ª - Petra Kvitova (RCH) - 5.605

4.ª - Sloane Stephens (EUA) - 5.277

5.ª - Karolina Pliskova (RCH) - 5.145

6.ª - Elina Svitolina (UCR) - 4.900

7.ª - Kiki Bertens (HOL) - 4.885

8.ª - Angelique Kerber (ALE) - 4.880

9.ª - Aryna Sabalenka (BIE) - 3.565

10.ª - Serena Williams (EUA) - 3.406

11.ª - Anastasija Sevastova (LET) - 3.325

12.ª - Ashleigh Barty (AUS) - 3.285

13.ª - Caroline Wozniacki (DIN) - 3.117

14.ª - Daria Kasatkina (RUS) - 2.985

15.ª - Julia Görges (ALE) - 2.780

16.ª - Elise Mertens (BEL) - 2.745

17.ª - Madison Keys (EUA) - 2.726

18.ª - Qiang Wang (CHN) - 2.607

19.ª - Caroline Garcia (FRA) - 2.460

20.ª - Garbiñe Muguruza (ESP) - 2.430

150.ª - Beatriz Haddad Maia (BRA) - 387

361.ª - Carolina Alves Meligeni (BRA) - 111

445.ª - Gabriela Cé (BRA) - 65