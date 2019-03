Conmebol define novo adiamento e Cruzeiro enfrentará Deportivo Lara dia 27

A Conmebol anunciou na noite desta quarta-feira o novo adiamento do confronto entre Cruzeiro e Deportivo Lara. Diante da impossibilidade de o time venezuelano deixar o país, a entidade transferiu a partida, pela segunda rodada da Libertadores, para o dia 27 de março.

Cruzeiro e Deportivo Lara deveriam jogar nesta quarta-feira, no Mineirão. A crise vivida na Venezuela, porém, impediu que a equipe do país embarcasse para o Brasil, o que fez com que a Conmebol optasse pelo primeiro adiamento na terça, transferindo o duelo para quinta.

Os esforços para viabilizar a viagem foram muitos, inclusive com o Cruzeiro se disponibilizando a ajudar, mas não surtiram efeito. Com o Deportivo Lara impedido de sair do país, restou à Conmebol definir o novo adiamento.

"Após um cenário de incertezas nos últimos dias, a Conmebol decidiu adiar novamente a partida entre Cruzeiro e Deportivo Lara-VEN, válida pela segunda rodada do Grupo B da Copa Libertadores. O novo adiamento se deu em razão das dificuldades encontradas pela equipe venezuelana de deixar seu país em direção ao Brasil", explicou o Cruzeiro em nota.

O clube mineiro prometeu se pronunciar nos próximos dias sobre a venda de ingressos para a partida e o ressarcimento para aqueles que já adquiriram as entradas e não poderão comparecer na nova data.

OREJUELA - Como a partida contra o Deportivo Lara foi transferida para o dia seguinte ao fim da data Fifa, a equipe não contará com o lateral Orejuela. Reserva de Edilson, o jogador foi convocado para os amistosos da seleção colombiana diante de Japão, dia 22 de março, em Yokohama, e Coreia do Sul, quatro dias mais tarde, em Seul.

Orejuela não estava na lista inicial do português Carlos Queiroz, mas foi chamado nesta quarta para a vaga do lesionado Santiago Arias, do Atlético de Madrid. Como estará a serviço da Colômbia em Seul no dia 26, o jogador não estará à disposição de Mano Menezes no dia seguinte, no Mineirão.