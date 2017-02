Conmebol confirma tabela da Sul-Americana e Cruzeiro será 1º brasileiro a estrear

A Conmebol anunciou na noite desta sexta-feira as datas e horários das partidas da primeira fase da Copa Sul-Americana. O Brasil terá seis equipes na competição e elas vão jogar os confrontos de ida entre os dias 4 e 6 de abril e os de volta entre 9 e 11 de maio. O representantes nacionais são Corinthians, São Paulo, Ponte Preta, Fluminense, Cruzeiro e Sport. O time mineiro será o primeiro do País a estrear, no dia 4 de abril, contra o Nacional, do Paraguai, às 21h45, em casa.

Serão 44 equipes em uma competição em novo formato, que começa em 28 de fevereiro e termina no dia 13 de dezembro, quando sai o campeão. A entidade sul-americana previu 45 datas para a disputa do torneio, em um calendário quase anual.

Além dos times brasileiros, outras grandes equipes do futebol do continente também estarão na disputa, como Racing e Independiente (Argentina), Bolívar (Bolívia), Universidad de Chile, LDU (Equador), Tolima e Deportivo Cali (Colômbia), Danubio e Defensor (Uruguai), Alianza Lima (Peru) e Cerro Porteño (Paraguai).

Os 44 times iniciam o torneio em uma disputa de mata-mata e apenas 22 avançam à segunda fase. Dos 22 que sobram se juntam dez equipes eliminadas da Copa Libertadores, ou seja, a lista de brasileiros ou clubes tradicionais da América do Sul pode aumentar. A premiação do torneio aumentou em 70%, para tornar a competição mais atrativa.

Além da conquista da taça e da premiação, o campeão da Copa Sul-Americana terá o direito de disputar a Recopa, contra o campeão da Libertadores, e a Copa Suruga, contra o campeão japonês. Outro fator que é tratado com grande interesse pelos clubes é que o vencedor da competição ganha vaga na fase de grupos da Libertadores do próximo ano.

Confira a tabela detalhada da Copa Sul-Americana:

JOGOS DE IDA

Terça-feira, 4 de abril

21h45 - Cruzeiro x Nacional-PAR

Quarta-feira, 5 de abril

19h15 - Ponte Preta x Gimnasia y Esgrima-ARG

21h45 - Fluminense x Liverpool-URU

21h45 - Corinthians x Universidad de Chile

Quinta-feira, 6 de abril

19h15 - Sport x Danubio-URU

21h45 - Defensa y Justicia-ARG x São Paulo

JOGOS DE VOLTA

Terça-feira, 9 de maio

21h45 - Gimnasia y Esgrima-ARG x Ponte Preta

Quarta-feira, 10 de maio

19h15 - Nacional-PAR x Cruzeiro

21h45 - Universidad de Chile x Corinthians

21h45 - Liverpool-URU x Fluminense

Quinta-feira, 11 de maio

21h45 - São Paulo x Defensa y Justicia-ARG

21h45 - Danubio-URU x Sport

