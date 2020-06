Conmebol aprova protocolo de prevenção para treinos, viagens e competições

Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol - (Foto: Jorge Adorno/Reuters)

Com a intenção de retomar as competições em um futuro próximo, a Conmebol aprovou por unanimidade, nesta sexta-feira, após um reunião por videoconferência, um protocolo de recomendações médicas sobre o novo coronavírus para treinos, viagens e competições, além de um manual operativo para chegada e saída de aeroportos.

Os dois documentos compilam os procedimentos e medidas preventivas recomendadas no retorno do futebol sul-americano e já foram compartilhados como as autoridades dos países das associações que fazem parte da Conmebol.

Esses documentos foram preparados pela comissão médica da Conmebol em colaboração com epidemiologistas especialistas e representantes médicos de cada uma das associações sul-americanas.

"É essencial enfrentar a volta do futebol com um documento de procedimentos e medidas gerais de prevenção que possam ser aplicadas como um mínimo comum nas diferentes associações e, assim, garantir a saúde de todos", disse Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol.

A Copa Libertadores deste ano parou na segunda rodada da fase de grupos, enquanto a Sul-Americana ainda estava na segunda fase das eliminatórias.

Quanto às eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar em 2022, a Conmebol afirmou se tratar de "uma competição da Fifa e, portanto, pertence ao órgão mais alto do futebol mundial para estabelecer a data de início deste torneio de qualificação". Até o momento, o mês de setembro é a data fixada para o começo da disputa.