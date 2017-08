Congresso Técnico dos Jogos Abertos acontece hoje na Capital com mais de 1 mil atletas

A Fundação Municipal de Esportes (Funesp) recebeu 1,2 mil inscritos para participar da 39ª edição dos Jogos Abertos de Campo Grande. A competição, que reúne atletas adultos, acontecerá em 13 modalidades. Nesta quinta-feira (17), a Prefeitura realiza o Congresso Técnico da prova às 18 horas no Auditório do Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande.

Em 2017, os jogos somam 105 equipes inscritas nas modalidades de Atletismo, Badminton, Ciclismo, Judô, Natação, Tênis de Mesa, Xadrez, Basquetebol 3×3, Vôlei de Praia, Basquetebol, Futsal, Handebol e Voleibol.

Os Jogos Abertos são uma promoção da Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esporte (Funesp) e têm como objetivo fomentar o desporto e incentivar o surgimento de novos talentos esportivos por meio do congraçamento entre as entidades estudantis, militares, fundações, empresas, associações e clubes da Capital e de Mato Grosso do Sul, além de ser um evento comemorativo de aniversário da Capital.

Já a abertura oficial e desfile das equipes iniciam no dia 29 de agosto, às 19 horas, na quadra do Centro Municipal de Treinamento Esportivo (CEMTE).

Veja Também

Comentários