Confira o resultado da prova de mountain bike MTB Costa Rica Extremo

Ontem (29), aconteceu a MTB Costa Rica Extremo, em Costa Rica, prova de mountain bike que reuniu atletas do Mato Grosso do Sul e Goiás. A prova contou com muitas subidas e dificuldades técnicas e devido às fortes chuvas que antecederam a prova deixou o percurso mais pesado exigindo mais dos competidores.

A equipe Strong Bike Coxim conquistou a dobradinha na Categoria Força Livre Feminina com Fernanda Dourado em primeiro lugar e Rosiane Moraes em segundo.

Fernanda começou liderar a prova a partir dos últimos 20 quilômetros, quando conseguiu abrir uma distância das atletas de Goiás. Sua parceira de equipe Rosiane também superou as adversárias e garantiu a segunda colocação.

“Minha bike foi perfeita e me proporcionou total condições para eu conquistar esse importante resultado. Gostaria de agradecer em especial os nossos apoiadores que confiam na nossa equipe. E com certeza vamos continuar treinado e trabalhando em equipe para termos muitas alegrias nessa temporada que começou”, comemorou Fernanda.

Também subiram ao pódio os atletas da Equipe Strong Bike Coxim Elismar Ferreira em terceiro lugar na categoria Força Livre Elite, Alexsandro Marques no quinto lugar na Força Livre Turismo B e Eduardo Bampi em segundo na Força Livre Gordinho.

