O time militar brasileiro garantiu ouro no tatame nesta sexta (25), nos Jogos Mundiais Militares, que acontece na China. O destaque do dia foi o taekendo, esporte em que o país garantiu medalhas de ouro e de prata. Paulo Ricardo Melo chegou ao lugar mais alto do pódio após derrotar quatro adversários. No feminino, Caroline Gomes passou por três lutas e ficou em 2º.

