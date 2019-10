Confira como foi o dia nos Jogos Mundiais Militares nesta quinta-feira (24)

No sétimo dia de competições dos Jogos Mundiais Militares, realizados em Wuhan (China), o Brasil conquistou oito medalhas. Quatro delas foram de ouro.

O destaque do dia ficou por conta da participação do país no atletismo. O Brasil ganhou ouros nos revezamentos 4x100 metros masculino e feminino e com Adelmir Júnior. O atleta brasileiro quebrou, ainda, o recorde dos Jogos Mundiais Militares com o tempo de 20s31. O Brasil também faturou duas pratas no atletismo: com Augusto Dutra (salto com vara) e Fernanda Martins (arremesso de disco).

No taekwondo, o Brasil ganhou um ouro e uma prata. Edival Marques ganhou o primeiro lugar na categoria até 68kg masculino ao derrotar o Sardor Toirov (Uzbequistão) por 14 a 11 na final. Na categoria mais de 73 kg feminino, Gabriele Siqueina ganhou o bronze.

A medalha de bronze também foi conquistada pelo Brasil no pentatlo militar por equipes masculino e feminino.

Na natação, o Brasil terminou as competições com o terceiro melhor desempenho entre todos os países. Ao todo, foram 4 medalhas de ouro, 9 pratas e 6 bronzes.

Nos esportes coletivos, o Brasil viveu um dia de altos e baixos. No futebol feminino, a seleção perdeu para a China por 2 a 1 na prorrogação e vai disputar o bronze, no sábado, com a Coreia do Sul. No vôlei de quadra masculino, o Brasil venceu a França por 3 a 0, mas está eliminado.

As vitórias ficaram por conta do vôlei de praia. No masculino, o Brasil venceu a Rússia por 2 a 1. No feminino, o Brasil venceu a China por 2 a 0.

Confira um vídeo com os melhores momentos do dia de competições em Wuhan:

*com informações de TV Brasil, Ministério da Defesa e site oficial dos 7º JMM