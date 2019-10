Confira como foi o dia nos Jogos Mundiais Militares nesta quarta (23)

O Time Brasileiro nos Jogos Mundiais Militares teve sucesso no golfe, nesta quarta-feira (23). Teve dobradinha na cidade chinesa de Wuhan, na China. No individual masculino, o brasileiro Rodrigo Lee foi ouro ao completar o percurso com 270 tacadas. A prata ficou com francês Maxime Radureau, com 271 tacadas, enquanto o bronze também ficou com o Brasil, com Rafael Becker, com 277 tacadas.

A equipe masculina também ficou com a medalha dourada. O time formado por Rodrigo Lee, Rafael Becker, André Tourinho, Daniel Ishii, Gustavo Teodoro e Philippe Gasnier venceu com 1.111 tacadas. Com as conquistas desta quarta, o golfe brasileiro chega ao total de 4 medalhas de ouro nos JMM

