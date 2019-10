Confira como foi o dia dos Jogos Mundiais Militares de terça (22)

O time militar brasileiro teve uma terça-feira (22) de 16 medalhas nos Jogos Mundiais Militares (JMM). O quarto dia de competições na cidade de Wuhan, na China. Cinco das medalhas foram na natação.

Natural de Ribeirão Preto (SP), o nadador Guilherme Basseto faturou o ouro ao vencer a prova dos 50m costas, com o tempo de 25.34 segundos, dois a menos que o francês Jeremy Stavius (25.36), que ficou com a prata. O bronze ficou com o italiano Nicolo Bonacchi (25.21).

