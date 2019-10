'Confio muito', diz Denílson sobre atuação de Tite na seleção

Denílson autogrando camiseta da seleção brasileira durante sua passagem a Campo Grande - Foto: Larissa Silva

Na última sexta-feira (18), Denílson esteve em Campo Grande apresentando seu talk show ‘Aqui é trabalho e muita resenha’ em parceria com Muricy Ramalho. Antes de entrar no palco, ele conversou com o Jornal A Crítica sobre a seleção brasileira.

Penta campeão mundial, Denílson entende as dificuldades que é vencer uma Copa do Mundo. “Joguei duas copas e tive o privilégio de vencer uma e perder outra, então conheço esses dois sentimentos o da derrota e o da vitória. Ganhar uma copa do mundo não é fácil porque é um tiro muito curto, é um mês só de trabalho. São sete jogos para você conquistar um objetivo”.

Questionado sobre o trabalho do técnico Tite na seleção, o ex-jogador e comentarista acredita que ele seja o melhor treinador no momento. “Eu confio muito, só que ele precisa convocar os mesmos jogadores para dar sequência e para dar ritmo. O povo brasileiro quer toda convocação com uma seleção diferente, assim nunca vai encontrar um padrão”.