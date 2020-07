Confederação Brasileira de Voleibol confirma Campo Grande como sede da Liga das Nações em 2021

A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) confirmou nesta quarta-feira (01) a realização de uma das etapas da Liga das Nações em 2021 em Campo Grande - (Foto: Prefeitura de Campo Grande)

A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) confirmou nesta quarta-feira (01) a realização de uma das etapas da Liga das Nações em 2021 em Campo Grande. O ofício, encaminhado pela Federação de Voleibol de MS, solicitou o Ginásio Guanandizão para os dias 04, 05 e 06 de junho de 2021, no modelo que já estava previsto para 2020.

As equipes confirmadas pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB), na etapa de Campo Grande, serão Polônia (atual campeã Mundial), China, Bulgária e Brasil. O evento, que aconteceria em junho de 2020, foi transferido para o próximo ano em virtude da pandemia do Covid-19.

O Ginásio Guanandizão, que está em obras na parte interna e externa, tem previsão de reinaugurar em agosto de 2020 e estará pronto para receber os torcedores do evento, que tem expectativa de movimentar mais de 20 mil pessoas em 3 dias de competição.

A última vez que a seleção Brasileira esteve em Campo Grande foi em 2004, quando venceu Portugal pela Liga Mundial. E agora, após 17 anos a Capital volta a receber os jogos da seleção masculina de voleibol.

Obras

Dentro do Ginásio, as mudanças já podem ser notadas e a quadra, principal atração, está pronta com piso emborrachado de poliuretano em elastômeros duráveis e em adesivos de alto desempenho e com pisos de tacos ao seu redor. O teto também foi reformado, assim como as arquibancadas, que passaram por tratamento e receberam as pinturas em amarelo, vermelho e azul. As cadeiras também foram trocadas e mantiveram suas pinturas originais em amarelo, azul, verde e vermelho. Lanchonetes, banheiros, vestiários e salas foram mantidas e receberam revitalizações, pinturas e melhorias. As obras são uma parceria da Prefeitura e do Governo do Estado e o local estava interditado desde 2013.