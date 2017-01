Concessionária Maracanã repassa dívida de R$ 1,8 milhão para o Rio-2016

A Concessionária Maracanã solicitou à Light que transfira para o CNPJ do Comitê Rio-2016 as contas de energia elétricas vencidas, referentes aos meses de setembro e de outubro. De acordo com o consórcio, liderado pela Odebrecht, a dívida, de R$ 1,8 milhão, aparece atrelada ao CNPJ do Maracanã.

No comunicado, a concessionária reitera que só reassumiu o complexo em 18 de janeiro de 2017 e diz que vai cobrar "o consumo de energia das partidas oficiais e amistosas realizadas no complexo esportivo neste período dos responsáveis pela liberação do estádio para tais eventos".

Procurado pelo Estado, o Comitê Rio-2016 informou que reconhece a dívida de R$ 1,8 milhão com a Light, e informou que ainda não efetuou o pagamento justamente pelo fato de as faturas terem vindo no CNPJ da concessionária que administra o Maracanã.

Segundo o comitê, assim que a transferência for feita o valor será quitado. Ainda segundo a entidade, a relação entre Rio-2016 e Light é "extremamente amigável". A empresa de energia foi apoiadora dos Jogos do Rio-2016 e o acordo previa benefícios fiscais.

Quanto à dívida relativa às partidas realizadas no estádio, cujo valor não foi informado, o Rio-2016 se isentou. "A liberação do Maracanã foi autorizada pelo Governo do Estado", declarou o comitê.

