Competidores do Rally dos Sertões chegam hoje para roteiro de três dias pelo Estado

Campo Grande (MS) – Os motores dos 240 pilotos do Rally dos Sertões aceleram a partir desta quinta-feira (24.8) por Mato Grosso do Sul. Depois de percorrer Goiás e Mato Grosso, os competidores chegam hoje em Coxim onde ficam até amanhã antes da penúltima etapa, em Aquidauana. O encerramento e a premiação dos vencedores acontecem no sábado, em Bonito.

Serão três dias de muita velocidade, esporte e entretenimento para a população dos municipios que vão receber a última etapa dos Rally dos Sertões. O Governo do Estado apoia o evento e técnicos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), ajudam as prefeituras na montagem da estrutura para receber toda a equipe.

Além dos 240 competidores que chegam em carros, motos, quadriciclos e UTVs, há uma equipe com mais 1 mil pessoas que dão suporte para que a competição e o atendimento ao público aconteçam.

Em cada cidade, os moradores poderão ver de perto os veículos e conversar com os pilotos nos boxes, que vão ficar abertos ao longo dos dias. Mais do que a competição esportiva, o Rally dos Sertões leva esporte e lazer a população de diversas cidades do país.

Sem contar a movimentação da economia por onde os pilotos passam. São restaurantes, hotéis, postos de combustíveis, mecânicos, todos comemorando a chegada dos motores. Essa é a primeira vez que Mato Grosso do Sul integra o roteiro da prova que é uma das maiores do segmento off road do mundo e o evento integra a programação dos 40 anos do Estado.

Os competidores chegam em Coxim hoje, vão para Aquidauana na sexta-feira (25.8) e encerram a edição 2017 do Rally dos Sertões em Bonito, no sábado (26.8).

Priscilla Peres – Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro)

Victor Eleuterio / Fotop

Veja Também

Comentários