Competidores do Rally dos Sertões chegam a MS na quinta-feira

Até domingo, 240 pilotos vão enfrentar as aventuras de Coxim, Aquidauana e Bonito.

Campo Grande (MS) – Na estrada desde o dia 16 de agosto, o Rally dos Sertões chega a Mato Grosso do Sul na quinta-feira (24.8). Serão mais de 3,3 mil quilômetros rodados entre Goiânia e Bonito, com 240 pilotos e mais de mil pessoas em equipe de apoio ao evento que vai mudar a rotina de três municípios do Estado.

O Governo do Estado apoia o evento, que promete movimentar a economia local, além de levar esporte e cultura aos moradores de Coxim, Aquidauana e Bonito, entre quinta-feira e sábado. A população poderá ver de perto os carros, motos, quadriciclos e UTVs.

É a primeira vez que Mato Grosso do Sul integra o roteiro da prova que é uma das maiores do segmento off road do mundo. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), por meio da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS) é parceria na realização, dando apoio à equipe de organização na chegada dos competidores aos municípios.

Em cada cidade a população terá um horário definido para visitar os boxes e conhecer os veículos da maior competição off road do Brasil. Para maior conforto, haverá praça de alimentação, apresentações culturais e estandes de expositores nos três municípios.

A edição histórica de 25 anos do Rally dos Sertões integra a programação dos 40 anos de Mato Grosso do Sul, comemorados em 11 de outubro. Hotéis, restaurantes, postos de combustíveis, pequenos negócios, todos devem ser impactados economicamente com a passagem dos 240 pilotos que vão se aventurar por três estados e oito cidades do país.

Os competidores chegam a Coxim na quinta-feira (24.8), vão para Aquidauana na sexta-feira (25.8) e encerram a edição 2017 do Rally dos Sertões em Bonito, no sábado (26.8).

