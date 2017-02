Competição “Rei e Rainha da Praia” agita o fim de semana esportivo em MS

A competição vai reunir no sábado, 4, os oito melhores atletas em cada categoria, tanto no masculino como feminino. Já está confirmada a participação do campeão da categoria máster 40+, semifinalista da masculina A e terceiro colocado na dupla mista A do Torneio da Liga Nacional de Beach Tennis, realizado no último fim de semana em Santos, São Paulo, Jailson Paz. De acordo com o atleta, o Rei da Praia é um dos torneios mais aguardados do ano e não há favoritos. “No torneio que envolve os oito melhores do estado não tem como falar em favoritismo” revela o atleta.

O sistema de disputa divide os oito atletas de cada categoria em dois grupos de 4 e o melhor de cada grupo garante vaga na final. De acordo com o presidente da Federação de Beach Tennis de Mato Grosso do Sul, Arthur Mário Medeiros Ramalho, alguns atletas convocados vieram do projeto desenvolvido pelo professor Max Pio na rede pública de ensino. “A gente fica muito feliz vendo o desempenho dos atletas que conheceram a modalidade na escola através do professor Max”, relata Arthur.

O atleta e professor de Beach Tennis Marcus Vinicius virá de Três Lagoas para a disputa e conta que a expectativa é grande. “É a primeira vez que vou participar do Rei da Praia, pretendo dar o meu melhor pois terei na torcida alguns alunos que virão de Três Lagoas para assistir a competição”, conta Marcus.

Em 2016, quando foi realizada a primeira edição do evento, Nayadi Ortega e Rosinaldo Ferreira foram coroados na categoria A e os dois seguem firmes na disputa pelo bicampeonato. “É sempre bom começar o ano com vitórias, ainda mais quando se trata de Rei da Praia, que tem que jogar bem toda a temporada para garantir vaga”, ressalta Rosinaldo.

No calendário da Federação de Beach Tennis de Mato Grosso do Sul estão programadas seis etapas do Circuito estadual, 4 em Campo Grande e duas no interior do estado, com a grande final em dezembro na cidade de Bonito, a 300 km da capital.

