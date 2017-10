Competição de mountain bike em Bonito segue com inscrições abertas

As provas terão percursos de 90 km, 60 km e 30 km, serão divididas em duas opções e destinadas a atletas profissionais, amadores e amantes do ciclismo - Divulgação

Segue aberto o período de inscrição para uma das maiores competições nacionais de mountain bike, a Brasil Challenge MTB, que será realizada entre os dias 28 e 31 de março de 2018 em trilhas e estradas de Bonito. O acesso pode ser feito pelo site brasilchallengemtb.com.

As provas terão percursos de 90 km, 60 km e 30 km, serão divididas em duas opções e destinadas a atletas profissionais, amadores e amantes do ciclismo. A primeira das provas terá duração de três dias (29, 30 e 31 de março), podendo ser disputada individualmente ou em dupla.

A segunda opção de provas será disputada no dia 30 de março, apenas na modalidade individual. A corrida será homologada pela Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC) e pela Federação Mato Grosso do Sul de Ciclismo (FMSC) como etapa do ranking brasileiro de mountain bike maratona.

Todos os percursos das provas começam e terminam em Bonito. Os trechos ainda serão divulgados pela organização.

Lotes – As inscrições serão limitadas (100 vagas para a prova de três dias e 300 para a prova de um dia), podendo ser feitas em três lotes. O promocional inicia em 25 de outubro e encerra em 3 de novembro de 2017; o segundo lote abre no dia 4 de novembro de 2017 e fecha em 1° de fevereiro de 2018; e o terceiro ficará disponível para inscrição entre os dias 2 e 28 de fevereiro de 2018.

No momento da inscrição o competidor tem que optar entre receber o kit atleta, composto por camiseta de ciclismo, camiseta de finisher, manguito, bandana, sacola, chaveiro e outros brindes; e o kit normal, composto pelo chip eletrônico de cronometragem e o número de bicicleta.

Detalhes sobre valores e formas de pagamento podem ser conferidos no site brasilchallengemtb.com. A organização da Brasil Challenge MTB em Bonito oferece a possibilidade de parcelamento em até 18 vezes – em até seis vezes sem juros ou a partir da 7ª parcela com acréscimo.

Vagas de caridade – Depois que o limite de inscrições for atingido, novos lotes serão abertos com vagas de caridade. Segundo a organização, um percentual de 30% do que for arrecadado com os lotes extras serão revertidos para uma instituição beneficente de Bonito.

Prêmios – Além de desfrutar de todas as emoções e cenários que o esporte e a natureza proporcionam, quem participar da competição de mountain bike ainda terá a oportunidade de conquistar mais de R$ 30 mil em prêmios. A Brasil Challenge MTB vai entregar brindes, bicicletas, R$ 10 mil em dinheiro e duas motos zero quilômetros, uma à equipe que chegar no primeiro lugar geral na prova de três dias (solo ou dupla) e a outra ao vencedor da prova de um dia, no percurso de 90 km.

Atletas confirmados – Entre os atletas de peso já confirmados para a competição estão o Abraão Azevedo (Distrito Federal), Edicarlos “Rosinha” (Minas Gerais), Kilder de Melo (Minas Gerais), Marconi Ribeiro (Distrito Federal) e Rodrigo Nunes (Distrito Federal). Os cinco ciclistas são os primeiros embaixadores da Brasil Challenge MTB em Bonito. Eles disponibilizarão nas redes sociais códigos promocionais que dão 15% de desconto na inscrição para o público geral.

A Brasil Challenge MTB conta com o apoio dos parceiros Nutry, La Maglia Cycling Wear e Livon Bikes.

Confira a programação da Brasil Challenge MTB em Bonito

27/03/2018

Recepção dos atletas

28/03/2018

Recepção dos atletas

Congresso técnico

Warmup (prólogo) – 7 km

29/03/2018

1º dia de prova (individual ou dupla) – 60 km

30/03/2018

2º dia de prova (individual ou dupla) – etapa rainha – 90 km

Prova MTB de um dia – percursos pró (90 km), sport (60 km) e turismo (30 km)

31/03/2018

3º dia de prova (individual ou dupla) – 60 km

1/04/2018

Dia livre para ciclistas e familiares