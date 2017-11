Como a prática do crossfit ajuda na recuperação de lesões e doenças

O segredo, contudo, é apostar no bom senso. - Divulgação

Todos sabem que a prática de exercícios físicos traz diversos benefícios para o corpo, por exercitar os músculos e estimular um estilo de vida mais saudável. Uma das modalidades que surgiu há pouco tempo e está fazendo sucesso é o crossfit. Baseado em um treino com movimentos funcionais de alta intensidade, o esporte melhora a capacidade física através da força e condicionamento, e é um excelente aliado na recuperação de doenças e lesões.

Segundo Fernando Fontelles, do Vikings Crossfit, não há contra indicações para o esporte. Ele pode ser utilizado por qualquer pessoa independente do problema anterior, desde que haja uma liberação do médico responsável. “O crossfit é um exercício como qualquer outro. A metodologia inclui movimentos baseados naqueles similares aos realizados no cotidiano, como agachamento e levantamento de peso; técnicas que vão auxiliar a retomada da vida normal após o tratamento de alguma doença ou lesão”, afirma.

Além de trazer uma sensação de bem-estar e superação, que influencia no equilíbrio mental, os movimentos ajudam a melhorar a postura, a coordenação, o equilíbrio, a flexibilidade e a resistência cardiorrespiratória. “Os benefícios ainda incluem o ganho de força, agilidade e fortalecimento dos músculos, que é essencial para a recuperação de lesões e fadiga muscular”, explica. No caso de doenças como obesidade e hipertensão, o exercício pode ajudar ainda mais, já que promove a perda de peso.

O segredo, contudo, é apostar no bom senso. “A prescrição de qualquer exercício, inclusive o crossfit, é feita dentro da limitação de cada praticante, sem forçar que ele vá além dos seus limites, mas trabalhando para que ele desenvolva a consciência de que é capaz de superar cada um deles no seu tempo”, ressalta Fontelles. Por isso é importante a orientação da técnica correta para a execução de cada movimento.