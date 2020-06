Comitê Paralímpico Brasileiro decide cancelar Paralimpíadas Escolares 2020

Aqui em Mato Grosso do Sul, a Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) também comunicou, no dia 25 de maio - Foto: Divulgação

Devido à pandemia do novo coronavírus, o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) decidiu cancelar as Paraolimpíadas Escolares 2020. O evento esportivo, considerado o maior do mundo para pessoas com deficiência em idade escolar, aconteceria de 23 a 28 de novembro no Centro de Treinamento (CT) Paralímpico, em São Paulo-SP.

Aqui em Mato Grosso do Sul, a Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) também comunicou, no dia 25 de maio, o cancelamento das Paralimpíadas Escolares deste ano, que é a seletiva estadual para a competição na Capital paulista.

No ano passado, Mato Grosso do Sul fechou a 13ª edição da etapa nacional das Paralimpíadas Escolares com 93 medalhas e na 10ª classificação geral, com 184 pontos. A delegação sul-mato-grossense participou de seis das 12 modalidades da competição, realizada de 19 a 22 de novembro.