Comerário: clássico do futebol sul-mato-grossense terá ação de lazer da Fundesporte

O principal clássico do futebol sul-mato-grossense volta a ser disputado no Morenão, neste domingo (19). Operário e Comercial enfrentam-se pela 4ª rodada do campeonato estadual da série A a partir das 16h. Para receber a torcida, a Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), junto com o Galo, mandante da partida, prepara ações de lazer para o dia do jogo.

A equipe colorada é a terceira com 4 pontos e o Operário o líder do grupo A, com 6. Nas partidas no Estádio Pedro Pedrossian, a torcida tem comparecido em bom número, ocupando cerca de um terço da área liberada. A expectativa da organização, dos clubes e da Fundesporte é de casa cheia. “Mais uma vez esperamos fazer uma grande festa. É o maior evento esportivo regional. Nossos times mais tradicionais, no principal palco esportivo do Estado. Esperamos que a torcida compareça mais uma vez. Queremos ver as famílias colorindo o Morenão”, disse o diretor-presidente da Fundesporte, professor Marcelo Miranda.

Os ingressos serão vendidos no estádio, a partir das 11h de domingo. Lugares na arquibancada custam R$20; cadeiras azuis e amarelas R$30; e cadeiras vermelhas R$ 40. Estudantes, idosos, professores e mulheres pagam meia-entrada.

O Governo do Estado, por meio da Fundesporte, é um dos principais parceiros do Campeonato Estadual de Futebol da Série A. Apoia os 12 clubes participantes: Operário, Comercial, União ABC, Costa Rica, Serc, Novo, Águia Negra, Naviraiense, Sete de Dourados, Corumbaense, Ivinhema e Urso.

Veja Também

Comentários