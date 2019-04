Começa neste sábado a 'Copa Campo Grande de Futebol Amador' com partidas em Estrela do Sul

O evento realizado pela Prefeitura de Campo Grande por meio da Fundação de Esportes do município (Funesp) tem apoio do Governo do Estado pela Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) - Foto: Divulgação

A primeira edição da Copa Campo Grande de Futebol Amador inicia neste sábado (27) com as equipes da Região Segredo, no Campo do Estrela do Sul - Rua Macunaíma esquina com Madame Butterfly. A abertura oficial da Copa começa a partir das 14h e na sequência iniciarão as partidas. Às 15h jogam Audax Nova Lima F.C contra Esporte Clube Goiás e às 16h a equipe Entre Amigos F. C. enfrenta Montagna F. C.

Serão 120 partidas, a 1º fase iniciando no dia 27 de abril até o dia 03 de agosto com 94 partidas, a 2ª fase inicia dia 10 de agosto e segue até dia 17 com 16 partidas, quando inicia a fase feminina que terá 10 partidas.

O evento realizado pela Prefeitura de Campo Grande por meio da Fundação de Esportes do município (Funesp) tem apoio do Governo do Estado pela Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

Programação

27/04 – 15h Audax Nova Lima F.C x Esporte Clube Goiás

27/04 – 16h Entre Amigos F.C x Montagna F.C

28/04 – 8h Canarinho F.C x Associação dos Moradores do Santa Emilia

28/04 – 9h Atlético Nasser x Amigos Futebol Clube

04/05 – 14h Eldorado F.C x Kater Som

04/05 – 15h Sindicato da Polícia Civil de MS x Tenores F.C

05/05 – 8h Novo Horizonte/Casarão V. Nasser x E-Clima Ar Condicionados

05/05 – 9h Muller Esporte Clube x Fortuna Futebol Clube