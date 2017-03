Começa hoje em Caarapó etapa do Campeonado Estadual de Velocross

Começa hoje (5), em Caarapó, a primeira etapa do Estadual de Velocross. Pilotos de 18 categorias diferentes do Estado já confirmaram presença no evento, que teve início logo pela manhã com os treinos, sendo a largada das provas a partir das 11h30, seguindo durante toda a tarde.

As provas que abrem o calendário estadual serão realizadas no Motódromo do Balneário Municipal Ayrton Senna, que fica na Avenida Duque de Caxias, esquina com Avenida Barão do Rio Branco.

Serão realizadas 17 baterias, em 18 categorias diferentes, tendo inclusive etapas nacionais, como a VX4 e VX5, a partir das 11h30.

Veja Também

Comentários