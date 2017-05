Com Zanetti no solo, ginástica do Brasil vai à quatro finais na Croácia

Os atletas do Brasil se classificaram nesta quinta-feira para quatro finais da etapa da Croácia da Copa do Mundo de Ginástica Artística, que está sendo realizada em Osijek. Foram os casos de Arthur Zanetti no solo, de Flávia Saraiva nas barras assimétricas, de Francisco Barreto nas barras paralelas e de Lucas Bittencourt no cavalo com alças.

Zanetti avançou em quarto lugar na disputa do solo, com 14,100 pontos, em disputa liderada pelo russo Kirill Prokopoev com 14,600. A posição foi a mesma de Francisco Barreto nas barras paralelas, com 13,850, sendo que o melhor desempenho foi do dominicano Audrys Nin Reyes, com 14,400. Chico também competiu no cavalo com alças, sendo apenas o 33º colocado.

Lucas Bittencourt foi o oitavo melhor do cavalo, com 13,650, em eliminatória liderada pelo croata Robert Seligman, com 14,300 pontos. Ele também foi o nono colocado no solo e o 13º nas barras paralelas.

Flávia Saraiva se classificou em sétimo lugar nas barras assimétricas, com 12,700 pontos, 1,600 a menos do que a russa Ana Iliankova, que liderou a disputa. Já Rebeca Andrade ficou na décima posição. Já Thais Fidélis não conseguiu avançar para a final do salto.

O evento em Osijek prossegue até domingo. Para esta sexta-feira estão agendadas as participações dos brasileiros Lucas Bittencourt e Francisco Barreto, ambos na barra fixa, Arthur Zanetti e Lucas Bittencourt, ambos nas argolas, Flávia Saraiva e Rebeca Andrade, ambos na trave. Rebeca também vai competir no solo, que também terá a presença de Thaís Fidélis.

