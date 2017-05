Com Wimbledon na mira, Sharapova vence em Roma na estreia e reencontrará croata

Depois de ter sido eliminada na segunda rodada em Madri na semana passada, Maria Sharapova estreou com vitória no Torneio de Roma, nesta segunda-feira, ao bater a norte-americana Christina McHale por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2.

Assim, a tenista russa avançou para enfrentar na segunda rodada a mesma adversária que superou em sua estreia na capital espanhola, há menos de duas semanas. Trata-se da croata Mirjana Lucic-Baroni, que em outro duelo já encerrado nesta segunda eliminou a checa Lucie Safarova com um triunfo por 2 sets a 1, com 7/5, 4/6 e 6/3.

No último dia 7, Sharapova derrotou Lucic-Baroni, de virada, com 4/6, 6/4 e 6/0, para ir à segunda rodada em Madri, onde acabou sendo eliminada em seguida pela canadense Eugenie Bouchard, que foi uma das tenistas que chamou a russa de "trapaceira" em sua carreira depois de a estrela ter voltado às quadras no mês passado após 15 meses de suspensão por doping.

Ao ganhar nesta segunda-feira, a atual 211ª colocada do ranking mundial conquistou a sua quinta vitória em cinco jogos contra McHale, sendo que quatro destes duelos foram em piso de saibro. Um deles foi justamente em Roma, em 2012, antes de a russa voltar a superar a adversária no mesmo tipo de superfície por duas vezes em Madri, em 2013 e 2014 - o outro triunfo sobre a norte-americana foi no US Open de 2009.

Para se manter 100% contra McHale, atual 58ª colocada da WTA, Sharapova sofreu um pouco, pois teve o seu saque quebrado em três oportunidades já no primeiro set. A instável russa, porém, compensou o fato convertendo quatro de seis break points para abrir a vantagem inicial de 6/4.

Já na segunda parcial, a norte-americana voltou a conquistar uma quebra de serviço, mas a ex-número 1 do mundo aproveitou três de oito chances de ganhar games no saque da rival para aplicar o 6/2 que liquidou o duelo.

ESCALADA PARA WIMBLEDON - Desde que retornou às quadras, no final do mês passado, em Stuttgart, onde só foi cair nas semifinais, Sharapova acumula cinco vitórias e duas derrotas. E ao voltar a conquistar um triunfo nesta segunda, a russa somou novos pontos em sua escalada para ao menos assegurar classificação ao qualifying de Wimbledon, tradicional Grand Slam que começa no dia 3 de julho, em Londres.

Após galgar 47 posições no ranking após sua participação em Madri, a atual 211ª colocada da WTA entrou na chave de Roma como uma das três tenistas convidadas pela organização. As outras duas foram as italianas Sarah Errani e Deborah Chiesa. O fato gerou polêmica porque o convite para a russa, dado logo após o fim de uma longa suspensão por doping, deixou de fora das convidadas a italiana Francesca

Schiavone, campeã de Roland Garros em 2010 e que também precisaria de um wild card para entrar na chave principal na capital italiana.

Está prevista para esta terça-feira, por sua vez, a decisão sobre a participação ou não de Sharapova em Roland Garros, Grand Slam cuja chave principal começará a ser disputada no próximo dia 28, em Paris, onde a russa também precisará de convite para atuar, pois seu ranking atual não a credencia para entrar sequer no qualifying.

OUTROS JOGOS - Outras quatro tenistas avançaram à segunda rodada em Roma em jogos já encerrados nesta segunda-feira. Uma delas foi a checa Barbora Strycova, 14ª cabeça de chave, que contou com a desistência da russa Daria Kasatkina quando vencia o segundo set por 4/3 após ter sido derrotada por 6/4 na primeira parcial.

Outra que se garantiu na segunda rodada foi a casaque Yulia Putintseva, que passou pela porto-riquenha Monica Puig por 6/2 e 7/5 e se credenciou para ser a rival de estreia da britânica Johanna Konta, quinta cabeça de chave.

A alemã Laura Siegemund também foi à próxima fase ao passar pela japonesa Naomi Osaka por 6/2 e 6/4 e será a primeira adversária da romena Simona Halep, sexta pré-classificada.

Já a checa Katerina Siniakova superou a chinesa Shuai Zhang por 2 sets a 1, de virada, com 5/7, 6/3 e 7/6 (8/6), e medirá forças na próxima fase contra a russa Svetlana Kuznetsova, listada como sétima favorita e que também abrirá campanha direto na segunda rodada.

