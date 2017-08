Com volta de Götze, Borussia Dortmund faz 3 no Wolfsburg em estreia no Alemão

Assim como o Bayern de Munique, o Borussia Dortmund fez boa estreia no Campeonato Alemão. Se o rival venceu em casa o Bayer Leverkusen por 3 a 1 na sexta-feira, o Borussia aplicou 3 a 0 no Wolfsburg longe do seu estádio, na sequência da rodada de abertura da competição. Hertha Berlin e Hamburgo, que vem fugindo do rebaixamento nas últimas temporadas, também estrearam com vitória.

Com Mario Götze de volta ao time em uma partida oficial, o time de Dortmund construiu sua primeira vitória no Alemão com tranquilidade, ainda no primeiro tempo. Aos 21, o jovem meia Christian Pulisic, de apenas 18 anos, recebeu dentro da área e acertou belo chute cruzado, vencendo o goleiro Koen Casteels.

Cinco minutos depois, o zagueiro Bartra recebeu pela esquerda dentro da área e, quase sem ângulo, bateu colocada, em um belo gol. O árbitro de vídeo, que passou a ser utilizado nesta edição do Alemão, chegou a ser chamado para avaliar possível impedimento, mas nada detectou. Bartra, ex-jogador do Barcelona, homenageou as vítimas do atentado de quinta na cidade espanhola ao comemorar o gol.

No segundo tempo, Pierre-Emerick Aubameyang ampliou a contagem para os visitantes. Aos 15 minutos, ele deu um carrinho na pequena área para completar cruzamento rasteiro da direita.

De volta ao Borussia em um jogo do Alemão, Götze teve desempenho discreto em campo, ao jogar por 60 minutos. Recuperando-se de uma doença metabólica, ele perdeu boa parte da temporada passada. Seu retorno oficial aconteceu neste sábado - chegou a jogar amistosos na pré-temporada - após ficar quase sete meses afastado dos gramados.

Mantendo-se na primeira divisão após levar sustos nas últimas temporadas, o Hamburgo começou a nova edição do Alemão com triunfo, neste sábado. Com gol de Nicolai Müller no começo da partida, venceu o Augsburg por 1 a 0, diante de sua torcida.

Possível candidato ao título, o Hertha Berlin fez 2 a 0 sobre o Stuttgart, em casa. Matthew Leckie marcou os gols da partida. O Hoffenheim contou com gol no fim para superar o Werder Bremen por 1 a 0, em seu estádio. Foi o mesmo placar da vitória do Hannover sobre o Mainz, fora de casa.

