Com vistas ao Mundial, seleção feminina encara Espanha e Escócia em amistosos

A CBF anunciou nesta quarta-feira que a seleção brasileira feminina fará em abril, na Espanha, mais dois jogos amistosos de preparação para o Mundial, que será em junho e julho deste ano na França. O time comandado pelo técnico Osvaldo Alvarez, o Vadão, entrará em campo no dia 5 contra as donas da casa, no estádio Municipal Vicente Sanz, na cidade de Don Benito. Três dias depois, a adversária será a Escócia na Pinatar Arena, em San Pedro de Pinatar.

"Independentemente dos adversários, a seleção se reúne novamente já com os objetivos da Copa do Mundo. Até agora foram jogos duríssimos, que sabíamos do tamanho das outras equipes e do momento ainda em formação da equipe brasileira em função de muitas variáveis, desde contusões até jogadoras sem atividade por conta do fim dos campeonatos do ano passado", afirmou Marco Aurélio Cunha, coordenador de seleções femininas, em declarações publicadas no site da CBF.

"Tivemos que reorganizar a parte física, rever as contundidas. Vamos tentar fazer o melhor possível entre Espanha e Escócia, dois grandes adversários, que têm evoluído muito no futebol feminino", completou o dirigente brasileiro.

De acordo com a CBF, os amistosos contra Espanha e Escócia, respectivamente 12.ª e 20.ª colocadas do ranking da Fifa, fazem parte dos objetivos da comissão técnica em enfrentar seleções fortes visando a melhor preparação para o Mundial. Vadão irá divulgar a lista de convocadas na próxima semana.

A seleção brasileira feminina já entrou em campo neste ano e não teve um bom desempenho no torneio amistoso She Believes, nos Estados Unidos. Foram três derrotas em três partidas - para a Inglaterra, por 2 a 1, para o Japão, por 3 a 1, e para as anfitriãs, por 1 a 0. O time contou com a atacante Marta, seis vezes escolhida como a melhor do mundo - ganhou esse prêmio em 2018 -, mas jogou sem Cristiane, outra experiente atleta que hoje atua pelo São Paulo, que está machucada.

No Mundial, o Brasil está no Grupo C. A estreia será diante da Jamaica, no dia 9 de junho, em Grenoble. Em seguida enfrentará a Austrália no dia 13, em Montpellier. Fechando a fase de grupos, jogará contra a Itália, no dia 18, em Valenciennes.