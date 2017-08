Com viradas, Wozniacki derruba líder do ranking e vai à semifinal em Toronto

Com sabor de revanche, a dinamarquesa Caroline Wozniacki obteve duas grandes viradas sobre a checa Karolina Pliskova nesta sexta-feira e avançou à semifinal do Torneio de Toronto, no Canadá. Wozniacki venceu por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 6/7 (3/7) e 6/4, após sair atrás nos dois sets que venceu.

A tenista da Dinamarca vinha de duas duras derrotas para a número 1 do mundo, em finais. Pliskova, assim, deu decisiva contribuição para Wozniacki seguir sem títulos na temporada, apesar das cinco finais que disputou e da grande regularidade exibida ao longo do ano até agora.

A vingança veio nesta sexta. Wozniacki chegou a estar perdendo por 5 a 1 no set inicial antes de iniciar forte virada no placar. Emplacou seis games em sequência, diante da falta de resistência da líder do ranking, e fechou o set inicial. No segundo e equilibrado set, Pliskova buscou o empate no tie-break.

Mas, no terceiro, a reviravolta marcou novamente o jogo. A checa liderava por 4/2, com uma quebra de saque de vantagem, até Wozniacki reagir de forma fulminante mais uma vez. Ele venceu quatro games em série, diante da apatia da rival, e sacramentou a vitória após 2h56min.

A vitória levou a dinamarquesa para a semifinal, quando enfrentará a vencedora do duelo entre a norte-americana Sloane Stephens e a checa Lucie Safarova, que vão entrar em quadra nesta sexta. A rodada do dia foi atrapalhada pela chuva em Toronto, no começo da tarde.

Além da vaga na semifinal, o triunfo garantiu a Wozniacki uma posição no ranking. A atual número seis do mundo vai aparecer na quinta colocação na próxima atualização. Só conseguirá mirar o quarto lugar se chegar ao título na quadra dura de Toronto.

Para Pliskova, a derrota é a primeira desde que se tornou a número 1 do mundo. Agora ela torcerá contra a romena Simona Halep na competição canadense para evitar a ameaça da número dois do mundo nas próximas semanas.

