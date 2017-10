Com Vidal suspenso, Chile convoca volante do Atlético-PR para enfrentar o Brasil

O técnico da seleção do Chile, o argentino Juan Antonio Pizzi, convocou neste sábado o volante Esteban Pavez, do Atlético Paranaense, para enfrentar o Brasil nesta terça-feira, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, pela 10.ª e última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2018, que será na Rússia.

Esteban Pavez foi convocado para o lugar de Arturo Vidal, do Bayern de Munique, que está suspenso pelo segundo cartão amarelo e não poderá enfrentar o Brasil. Recuperando-se de contusão, o volante Charles Aránguiz também é dúvida e pode abrir espaço para o atleta do Atlético Paranaense ser titular.

A suspensão de Arturo Vidal, aliás, pode acarretar em sua aposentadoria do Chile. Afinal, ele prometera deixar a seleção ao final da Copa da Rússia, ou antes, se ela não se classificasse ao Mundial de 2018. Assim, se for eliminada, a vitória sobre o Equador na última quinta-feira, em Santiago, pode ter sido o seu último jogo com a equipe.

O Chile soma 26 pontos, está na terceira colocação das Eliminatórias e precisa derrotar o Brasil para se classificar à Copa do Mundo. Se perder, precisará torcer por uma combinação de resultados para ter chance, ao menos, de disputar a repescagem contra o vencedor da Oceania, que é a Nova Zelândia.

Veja Também

Comentários