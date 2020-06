Com um gol de Vinícius Jr., Real vence Mallorca e reassume a liderança na Espanha

Com dois belos gols, um de Vinícius Jr. e outro de Sergio Ramos, o Real Madrid derrotou o Mallorca, por 2 a 0, nesta quarta-feira, no Estádio Alfredo Di Stéfano, em Madri, pela 31.ª rodada do Campeonato Espanhol.

A sete jogos do final da temporada, o Real soma os mesmos 68 pontos do Barcelona, mas tem a vantagem no confronto direto, pois venceu o clássico do segundo turno, após empate no primeiro.

Com atuação de destaque, Vinícius Jr. abriu o placar, aos 19 minutos, após receber belo passe de Modric. O ex-flamenguista demonstrou tranquilidade e categoria para tocar por cima do goleiro. O brasileiro teve pelo menos mais duas boas oportunidades para marcar na partida.

O segundo gol do Real surgiu aos 11 minutos da etapa final, após linda cobrança de falta do zagueiro e capitão Sérgio Ramos. A bola entrou no ângulo superior direito, sem chances de defesa.

Outros dois jogos foram disputados e ambos terminaram com o placar de 1 a 0 para os visitantes. O Osasuna derrotou o Deportivo Alavés, enquanto o Celta bateu a Real Sociedad.

O Osasuna chegou aos 38 pontos, em 11.º lugar, enquanto o Alavés é o 13.º colocado, com 35 pontos. Já o Celta conseguiu três pontos importantes para tentar fugir do rebaixamento. Na 16.ª posição, soma 33 pontos. A Real Sociedad permanece com 47 pontos, em sétimo lugar.