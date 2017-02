Com um a menos, Tottenham empata e cai na Liga Europa; Shakhtar é eliminado

Regular no Campeonato Inglês, o Tottenham voltou a decepcionar nas competições europeias. Jogando em Wembley, nesta quinta-feira, o time londrino empatou com o Gent por 2 a 2 e foi eliminado no mata-mata da Liga Europa. Os ingleses se despediram antes das oitavas de final, fase em que caíram na temporada passada no mesmo campeonato.

O Tottenham foi eliminado porque no jogo de ida fora derrotado pelo rival belga pelo placar de 1 a 0. Com esta desvantagem, a equipe inglesa entrou em campo pressionada e de nada ajudou os vacilos do time no decisivo primeiro tempo da partida desta quinta.

A primeira grande falha do Tottenham foi protagonizada pelo atacante Harry Kane ao marcar contra as próprias redes aos 20 minutos de jogo. Era o empate do time mandante, que abrira o placar logo aos 10, com Eriksen.

O empate dava a classificação ao Gent, mas o Tottenham ainda tinha tempo de sobra para reverter o placar. Mas novamente uma falha feia dificultou a situação para os mandantes. Aos 39 minutos, Dele Alli fez falta dura e desnecessária quase no meio-campo e levou o cartão vermelho direto.

Mesmo com um jogador a menos em campo, o Tottenham buscou o segundo gol aos 16 minutos da etapa final, com Wanyama, após jogada bem trabalhada pela direita do ataque. A dianteira no placar, contudo, era insuficiente para assegurar a classificação, porque o Gent marcara gol fora de casa.

E o que estava difícil ficou quase impossível quando o time belga anotou o segundo gol, com Perbet aos 37 minutos, praticamente sacramentando a vaga do Gent nas oitavas de final da Liga Europa.

Na próxima fase, o Gent terá a companhia do Lyon, que se destacou nesta quinta ao aplicar uma sonora goleada de 7 a 1 sobre o AZ Alkmaar, na França. O time francês contou com três gols de Nabil Fekir, maior destaque da partida. Com a vitória por 4 a 1 na ida, o Lyon fechou o confronto pelo placar agregado de 11 a 2.

Semifinalista na temporada passada, o Shakhtar Donetsk ficou aquém do esperado em sua campanha na atual edição da Liga Europa e caiu nesta quinta-feira, ao ser batido pelo Celta de Vigo por 2 a 0.

O time ucraniano, dos brasileiros titulares Marlos, Fred e Taison, perdeu por 1 a 0 no tempo normal e, na prorrogação, sofreu outro gol. A partida precisou ser decidida no tempo extra porque o Shakhtar venceu por 1 a 0 no jogo de ida, em casa. Iago Aspas e

Gustavo Cabral marcaram os gols da equipe espanhola.

Na Itália, o Borussia Mönchengladbach despachou a anfitriã Fiorentina ao vencer nesta quinta por 4 a 2, revertendo a derrota por 1 a 0, sofrida na ida, na Alemanha.

Lars Stindl anotou três dos quatro gols do Borussia no jogo da volta.

Em casa, o Copenhague fez valer a vitória na ida, por 2 a 1, para avançar às oitavas. Isso porque, nesta quinta, não passou do 0 a 0 com o Ludogorets Razgrad, da Bulgária. O Genk, da Bélgica, bateu o Astra Giurgiu, da Romênia, por 1 a 0, e se classificou porque na ida o duelo ficou empatado por 2 a 2.

Jogando na República Checa, o Sparta Praga se despediu da Liga Europa ao empatar com o Rostov por 1 a 1. O time russo goleou os checos por 4 a 0 na partida de ida.

