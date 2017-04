Com um a menos, RB Leipzig bate Leverkusen no fim e ainda sonha com título

O RB Leipzig suou muito, mas conseguiu uma grande vitória neste sábado e manteve a perseguição ao Bayern de Munique, grande candidato ao título do Campeonato Alemão. Pela 28.ª rodada, o caçula recebeu o Bayer Leverkusen e venceu por 1 a 0, em casa, com um gol nos acréscimos, mesmo com um a menos em campo.

A tarefa é difícil, mas o triunfo manteve o sonho de título para o RB Leipzig. A equipe está na vice-liderança do Alemão a sete pontos do Bayern de Munique - 65 a 58 -, que enfrenta o Borussia Dortmund ainda neste sábado. Já o Leverkusen segue fazendo péssima campanha e é somente o 12.º colocado, com 35 pontos.

O RB Leipzig pressionou o adversário durante a maior parte do confronto neste sábado, mas esbarrou no bloqueio montado pelos visitantes. A situação ficou ainda pior na reta final do segundo tempo, quando Will Orban recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso.

O empate parecia garantido, mas os anfitriões não desistiram da vitória, e foram premiados por isso nos acréscimos. Poulsen aproveitou assistências de Forsberg e marcou o gol que definiu o triunfo.

Embalado por três vitórias consecutivas, o RB Leipzig tenta manter o bom momento diante do Freiburg no próximo sábado, novamente em casa. Já o Bayer Leverkusen recebe justamente o líder Bayern, também no sábado.

OUTROS JOGOS - Se o vice-líder venceu, o terceiro colocado decepcionou e se distanciou de vez da briga pelo título. Neste sábado, o Hoffenheim visitou o desesperado Hamburgo e caiu por 2 a 1, parando nos 51 pontos. Já os donos da casa foram a 33 pontos, agora a quatro da zona de rebaixamento.

Quem deu motivo para a torcida comemorar foi o Schalke 04. Em meio a uma decepcionante temporada, o time de Gelsenkirchen lavou a alma neste sábado com uma goleada por 4 a 1 sobre o Wolfsburg, que o levou a 37 pontos, na décima colocação. O Wolfsburg, por sua vez, tem 30 e continua lutando contra o rebaixamento.

Na briga por uma vaga na Liga Europa, o Colônia, quinto colocado com 40 pontos, perdeu em casa por 3 a 2 para o Borussia Mönchengladbach, que subiu para 39 e é o oitavo. Já o Freiburg venceu o Mainz por 1 a 0, em casa, subiu também para 40 pontos e ocupa o sexto lugar, fechando a zona de classificação para o torneio europeu.

