Com um a menos desde o 1º tempo, Milan segura empate com o Genoa no Italiano

O Milan não passou de um empate sem gols diante do Genoa em casa, neste domingo, pelo Campeonato Italiano, mas o resultado ficou longe de ter sabor de derrota para os donos da casa pelas circunstâncias da partida. Afinal, o time milanês atuou com um jogador a menos por mais de uma hora, após a expulsão de Bonucci ainda no primeiro tempo.

Para a situação no campeonato, porém, o empate não foi bom para o Milan. Afinal, a equipe chegou a apenas 13 pontos em nove partidas e ocupa a 11.ª colocação. Já o Genoa perdeu a chance de vencer fora de casa, mas chegou aos seis pontos e escapou da zona de rebaixamento.

O Milan começou bastante superior neste domingo e obrigou o goleiro Perin a fazer pelo menos duas defesas nos primeiros minutos. Mas aos 25, após cobrança de falta da esquerda, Bonucci acertou uma cotovelada no adversário Rossi. O árbitro de vídeo auxiliou o juiz da partida, que expulsou o zagueiro.

O lance mudou completamente o panorama da partida, o Milan se fechou e passou a jogar por um contra-ataque. A equipe chegou a ter grande chance com Kessie, já no segundo tempo, mas o domínio foi mesmo do Genoa. O jovem goleiro Donnarumma, de 18 anos, então, segurou pelo menos um ponto para os donos da casa.

O Milan agora tentará a recuperação no campeonato na quarta-feira, quando visita o Chievo. Já o Genoa terá a difícil missão de receber o líder da competição, o invicto Napoli, no mesmo dia.

ROMA VENCE - Se o Milan tropeçou, a Roma teve dificuldade, mas fez sua parte neste domingo. Na perseguição aos líderes da competição, a equipe visitou o Torino e suou bastante para sair com a vitória por 1 a 0. O único gol da partida foi marcado por Kolarov, de falta, já no segundo tempo.

O resultado levou a Roma a 18 pontos em oito partidas, na quinta colocação da tabela, que hoje a levaria para a Liga Europa. Na quarta-feira, a equipe receberá o Crotone. O Torino, por sua vez, parou nos 13 pontos, em décimo, e viajará para encarar a Fiorentina, também na quarta.

OUTROS RESULTADOS - Fiorentina, aliás, que foi mais uma a massacrar o lanterna Benevento. Mesmo fora de casa, a equipe não teve qualquer trabalho para vencer por 3 a 0, com gols de Benassi, Babacar e Thereau, e chegar a 13 pontos, em nono. Por outro lado, o Benevento segue sem pontuar e está afundado na lanterna.

Na penúltima colocação, o SPAL recebeu o Sassuolo e foi derrotado por 1 a 0, mesmo placar do triunfo da Atalanta sobre o Bologna, em Bérgamo. Quem completa a zona de rebaixamento é o Verona, que perdeu o clássico da cidade neste domingo para o Chievo, por 3 a 2.