Com um a menos, Barça arranca empate com Girona e sustenta liderança do Espanhol

O Barcelona tropeçou pela primeira vez na temporada neste domingo. Mesmo jogando em casa, no Camp Nou, o time catalão sofreu para arrancar o empate com o Girona por 2 a 2, pela quinta rodada do Campeonato Espanhol. Apesar do resultado inesperado, o Barça sustentou a liderança, deixando o arquirrival Real Madrid na segunda colocação.

O time catalão chegou aos 13 pontos, vindo de uma série de quatro vitórias consecutivas no Espanhol. O Real, que ganhou do Espanyol por 1 a 0 no sábado, também tem 13, mas leva desvantagem nos critérios de desempate. Já o Girona saltou do 11º para o sexto lugar, com oito pontos.

Favorito, o Barcelona saiu na frente do Girona aos 19 minutos. Dembelé e Vidal fizeram boa jogada pela direita e o chileno achou Messi na área. O argentino bateu rasteiro quase da marca do pênalti e inaugurou o marcador.

O time da casa dominava com certa tranquilidade e parecia perto de aumentar a vantagem. Até que Clement Lenglet protagonizou forte dividida com um atacante rival e levou um exagerado cartão vermelho, aos 35. Com um a menos em campo, o Barça passou a sofrer na defesa e levou a virada.

O uruguaio Cristhian Stuani foi o responsável pela reviravolta no placar. Ele empatou aos 45 minutos do primeiro tempo. E marcou o segundo dos visitantes aos 6 da segunda etapa. O time da casa buscou nova igualdade no marcador aos 17 minutos, com gol do zagueiro Gerard Piqué, dando números finais ao jogo.

Ainda neste domingo, Villarreal e Valencia empataram sem gols na casa do primeiro. Os dois times brigam na parte inferior da tabela. A equipe de Valência ocupa a 15ª colocação, com quatro pontos. E o Villarreal aparece logo acima, no 14º posto, com cinco.

Já Betis e Athletic Bilbao empataram por 2 a 2, no estádio do primeiro. O time de Bilbao abriu 2 a 0 no começo do jogo, com gols de Inaki Williams e Raul Garcia. Mas, depois que os visitantes ficaram com um a menos em campo, o Betis empatou com gols de Marc Bartra e Sergio Canales. O Athletic é o 12º, com seis pontos, enquanto o rival ocupa o 13l, com a mesma pontuação.