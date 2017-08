Com um a menos, Atlético de Madrid reage e empata com o Girona no Espanhol

O Atlético de Madrid obteve um inusitado empate neste sábado. Mesmo jogando fora de casa, com Griezmann expulso e perdendo por 2 a 0 até os 33 do segundo tempo, a equipe reagiu nos minutos finais e garantiu a igualdade por 2 a 2 com o Girona, em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Espanhol.

As duas equipes, assim, estão com um ponto. Pior para o Girona, que fazia sua primeira partida pela primeira divisão do Espanhol. O apoio da torcida para sua histórica estreia no Espanhol entusiasmou o Girona. Depois de um início travado, a equipe da casa se soltou e fez 2 a 0 com grande tranquilidade. Após cruzamentos aos 22 e aos 25 minutos, o atacante uruguaio Cristian Stuani marcou de cabeça e abriu boa vantagem.

Os gols não mudaram o panorama do duelo. Com suas estrelas como Griezmann e Fernando Torres apagadas, o Atlético Madrid viu o adversário seguir melhor e desperdiçar boas oportunidades, tanto no fim do primeiro quanto no início do segundo tempo.

Aos 22 da etapa final, então, quando Griezmann tentou cavar pênalti, recebeu o cartão amarelo, reclamou e foi expulso, o jogo parecia liquidado. Mas o Girona relaxou em excesso e o Atlético de Madrid chegou ao empate mesmo com um a menos.

Primeiro, aos 33, Angel Correa acertou chute no ângulo e diminuiu o placar. E, já aos 39, de cabeça, Jose Gimenez marcou o gol do improvável empate. O Girona ainda se lançou ao ataque e desperdiçou algumas oportunidades nos minutos finais, mas viu sua estreia na primeira divisão terminar de maneira frustrante.

Ainda neste sábado, com gol de pênalti marcado pelo brasileiro Willian José aos 43 minutos do segundo tempo, o Real Sociedad obteve grande resultado ao vencer o Celta de virada, por 3 a 2, fora de casa.

