Com um a mais, Watford goleia o Chelsea e deixa Antonio Conte ameaçado no cargo

Com um jogador a mais desde os 29 minutos do primeiro tempo, o Watford goleou o Chelsea por 4 a 1 nesta segunda-feira, em casa, pela 26.ª rodada do Campeonato Inglês. O placar elástico, no entanto, só foi construído a partir dos 38 minutos da etapa final.

O Watford se beneficiou da expulsão do volante Bakayoko, que cometeu falta dura no atacante brasileiro Richarlison. Doze minutos depois, Deulofeu recebeu lançamento pela direita nas costas de Cahill, deu um toque para driblar o goleiro belga Courtois e foi derrubado dentro da área. Pênalti, que Troy Deeney bateu e fez: 1 a 0.

O Chelsea pressionou durante o segundo tempo. O técnico do Watford, Javi Gracia, então, optou por tirar Richarlison para a entrada de Roberto Pereyra, aos 21 minutos. Na sequência, as câmeras de TV flagraram o brasileiro chorando no banco de reservas. O motivo pode ter sido uma ríspida discussão ainda em campo com Troy Deeney.

Os visitantes deixaram tudo igual com um golaço de fora da área de Hazard, aos 36 da etapa final. No entanto, dois minutos mais tarde, Janmaat tabelou com Pereyra e colocou o Watford na frente de novo.

O Chelsea sentiu o gol e se perdeu na partida. O Watford ampliou a vantagem com Deulofeu e sacramentou a goleada aos 45 minutos, em chute cruzado de Pereyra. A derrota pode custar o cargo de técnico italiano Antonio Conte.

O Chelsea permanece na quarta colocação com 50 pontos, a 19 de distância do líder Manchester City e um à frente do Tottenham, o quinto colocado. O Watford é o 11.º na tabela de classificação com 30 pontos.

A equipe de Antonio Conte agora terá uma semana para tentar se recuperar da goleada. Na próxima segunda-feira receberá o West Bromwich, pela 27.ª rodada do Campeonato Inglês. O Watford visitará o West Ham no sábado.