Com um a mais, Brasil decepciona e só empata com o Chile no Sul-Americano Sub-20

Com o resultado no Estádio Olímpico de Riobamba, o Brasil chegou a quatro pontos em duas partidas - na estreia, venceu o Equador por 1 a 0, graças a um gol de Felipe Vizeu. / Divulgação

Depois de vencer os donos da casa na estreia, a seleção brasileira sub-20 decepcionou em seu segundo jogo no Sul-Americano da categoria, que está sendo realizado no Equador. Nesta sexta-feira, no estádio Olímpico, em Riobamba, o time comandado pelo técnico Rogério Micale - medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio-2016 - ficou no empate sem gols com o Chile, mesmo tendo jogado por quase uma hora com um jogador a mais - Vargas foi expulso aos 34 minutos do primeiro tempo.

Agora com quatro pontos, o Brasil segue entre os primeiros colocados do Grupo A. O Chile, em sua estreia na competição, obteve seu primeiro ponto. A terceira rodada da primeira fase acontece já neste domingo, quando, às 16h45 (de Brasília), o Brasil vai encarar o Paraguai.

Em campo, a seleção brasileira mais vez teve muitas dificuldades. Muito por causa do péssimo estado do gramado, mas também pela pouca movimentação dos jogadores de ataque, que não conseguiram furar a marcação chilena. Especialmente depois da expulsão de Vargas, que recebeu o cartão vermelho direto por uma dura entrada no meia Lucas Paquetá.

No primeiro tempo, uma chance para cada lado. Aos 29 minutos. após lançamento na área brasileira, o zagueiro Lyanco não conseguiu afastar e o goleiro Caique teve que buscar no canto para evitar que o placar fosse aberto em favor do Chile. Nos acréscimos, David Neres desviou um chute de Lucas Paquetá e o goleiro Collao só conseguiu observar a bola bater na trave esquerda e sair.

O Brasil melhorou na segunda etapa. Aos seis minutos, Lucas Paquetá teve seu chute bem defendido pelo arqueiro chileno. Aos 17, as chances mais claras. David Neres fez bela jogada pela direita, invadiu a área, tirou a marcação e finalizou no canto. Collao rebateu nos pés do centroavante Felipe Vizeu, que tentou encobrir. O goleiro, contudo, conseguiu se recuperar e mais uma vez salvou o Chile com uma ótima defesa.

Neste Sul-Americano, os três primeiros colocados de cada grupo, após turno único, se classificam para o hexagonal decisivo. Nele, as seis seleções se enfrentam também em turno único e o campeão será o que somar mais pontos ao final de cinco rodadas. Além disso, os quatro primeiros colocados garantirão vaga no Mundial Sub-20, que será realizado em maio e junho deste ano na Coreia do Sul.

Veja Também

Comentários