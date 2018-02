Com 'triple-double' de LeBron, Cavaliers bate Hawks; Celtics cai e deixa a ponta

Foi a décima vez nesta temporada que LeBron emplacou um "triple-double" - Foto: Timeout Brasil

Impulsionado por mais uma grande atuação de LeBron James, o Cleveland Cavaliers venceu o Atlanta Hawks por 123 a 107, fora de casa, em um dos jogos da rodada desta sexta-feira da NBA. O astro foi responsável por um "triple-double" de 22 pontos, 19 assistências e 12 rebotes, sendo que o time visitante ainda contou com um desempenho espetacular do reserva Kyle Korver, que saiu do banco para fazer 30 pontos e se tornar o cestinha do confronto que só terminou na madrugada deste sábado (pelo horário de Brasília).

Com o resultado, o Cavaliers passou a contabilizar 32 vitórias em 54 partidas disputadas nesta temporada regular, na qual ocupa a terceira posição da Conferência Leste. Já o Hawks amargou a sua 39ª derrota em 54 jogos e segura a lanterna.

Foi a décima vez nesta temporada que LeBron emplacou um "triple-double". E, com as 17 assistências que fez, ele também igualou a melhor marca de sua carreira neste fundamento em um confronto da liga de basquete dos Estados Unidos.

Com 36 anos de idade, Korver, por sua vez, demonstrou ter entrado em quadra com motivação extra para enfrentar o Hawks, time que defendeu por cinco temporadas e que ele ajudou a alcançar as finais da Conferência Leste em 2015. Esta é a sua segunda temporada pela equipe de Cleveland.

E Korver não foi o único suplente que brilhou pelos visitantes nesta partida. Também após sair do banco de reservas, Jeff Green marcou 24 pontos e foi o segundo maior cestinha da equipe de Ohio. Enquanto isso, pelo time de Atlanta, o maior pontuador foi Dennis Schroder, com 25 ao total.

CELTICS PERDE JOGO E O TOPO - Em outra partida realizada na rodada da noite desta sexta-feira, o Boston Celtics acabou sendo derrotado pelo Indiana Pacers por 97 a 91, em casa, e perdeu a liderança da Conferência Leste.

Agora com 40 vitórias e 17 derrotas, a equipe de Massachusetts deixou o topo por ter aproveitamento um pouquinho pior do que o do Toronto Raptors, novo líder, com 38 triunfos e 16 revezes. Assim, o Celtics ganhou 70,2% de seus confrontos, enquanto a franquia canadense venceu 70,4% de suas partidas.

Já o Indiana Pacers se garantiu na sexta posição do Leste, com 31 vitórias em 56 jogos, após ser liderado por uma grande atuação de Victor Oladipo, cestinha do duelo, com 35 pontos, e que ainda assegurou um "double-double" ao pegar dez rebotes.

Pelo lado do Celtics, Kyrie Irving foi o maior destaque ofensivo, com 21 pontos, mas o astro não teve um bom aproveitamento, pois acertou apenas oito de 18 arremessos de quadra e duas de sete tentativas da linha dos três pontos.

HOUSTON ROCKETS ATROPELA - Também pela rodada desta sexta, o Houston Rockets arrasou o Denver Nuggets por 130 a 104, em casa, e voltou a encostar do líder Golden State Warriors na Conferência Oeste. A equipe agora tem 41 vitórias e 13 derrotas, enquanto os atuais campeões estão com 42 triunfos e mesmo número de revezes.

Os grandes nomes do triunfo dos mandantes foram o astro James Harden, cestinha com 28 pontos e que ainda distribuiu 11 assistências, e Clint Capela, que fez 23 pontos e apanhou incríveis 25 rebotes, recorde de sua carreira no fundamento. Essa também foi a sétima vitória seguida da equipe de Houston.

REENCONTRO COM DERROTA - Novo reforço do Detroit Pistons, Blake Griffin foi derrotado em seu primeiro jogo contra o seu ex-time, o Los Angeles Clippers, que superou o rival por 108 a 95, fora de casa, e quebrou uma série de quatro vitórias dos mandantes. Assim, o Clippers se garantiu na sétima posição do Oeste e ficou logo à frente do Nuggets, que hoje fecha a zona de classificação aos playoffs nesta conferência.

Neste reencontro com a equipe da Califórnia, Griffin fez 19 pontos, pegou oito rebotes e deu seis assistências, mas não evitou o triunfo do Clippers, que teve Lou Williams como cestinha, com 26 pontos.

WADE REESTREIA COM VITÓRIA - Outro fato de destaque da rodada desta sexta-feira foi a reestreia de Dwyane Wade pelo Miami Heat, time que ele deixou há um ano meio e para o qual voltou após passagens por Cleveland Cavaliers e Chicago Bulls.

Dono de três títulos da NBA pelo Heat, o veterano astro de 36 anos começou entre os reservas e atuou por apenas 22 minutos na vitória por 91 a 85 sobre o Milwaukee Bucks, em casa. Neste período, ele marcou apenas três pontos, pegou dois rebotes e deu duas assistências. Assim, o time da Flórida passou a contabilizar 30 vitórias em 56 jogos e ocupa a sétima posição do Leste, enquanto o Bucks, com o mesmo número de triunfos em 54 partidas, é o quinto colocado.

FIM DO JEJUM - Também pela rodada desta sexta, o Chicago Bulls encerrou o seu jejum de vitórias ao bater Minnesota Timberwolves por 114 a 113, em casa. A equipe vinha de sete derrotas seguidas e agora somou o 19º triunfo em 54 jogos, figurando em 12º lugar do Leste. O Timberwolves, agora com 24 derrotas em 58 jogos, é o quarto no Oeste.

Confira os resultados da rodada de sexta-feira da NBA:

Detroit Pistons 95 x 108 Los Angeles Clippers

Philadelphia 76ers 100 x 82 New Orleans Pelicans

Atlanta Hawks 107 x 123 Cleveland Cavaliers

Boston Celtics 91 x 97 Indiana Pacers

Miami Heat 91 x 85 Milwaukee Bucks

Houston Rockets 130 x 104 Denver Nuggets

Utah Jazz 106 x 94 Charlotte Hornets

Chicago Bulls 114 x 113 Minnesota Timberwolves

Sacramento Kings 100 x 118 Portland Trail Blazers

Confira os jogos deste sábado:

Detroit Pistons x New Orleans Pelicans

Philadelphia 76ers x New York Knicks

Brooklyn Nets x Los Angeles Clippers

Chicago Bulls x Orlando Magic

Utah Jazz x San Antonio Spurs

Golden State Warriors x Phoenix Suns