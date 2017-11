Com 'triple-double' de Harden, Rockets bate Cavaliers e garante a ponta do Oeste

Com direito a um "triple-double" de James Harden, que ainda foi o cestinha do jogo, o Houston Rockets venceu o Cleveland Cavaliers por 117 a 113, em casa, em um dos confrontos da rodada desta quinta-feira à noite da NBA. O astro marcou 35 pontos e deu show ao também contabilizar ainda 11 rebotes e 13 assistências.

Impulsionado pela grande atuação de Harden e também pela participação decisiva de Clint Capela no final do confronto, quando o suíço marcou os últimos seis pontos do time anfitrião, o Rockets se garantiu na liderança da Conferência Oeste, agora com nove vitórias e três derrotas.

Com o mesmo retrospecto, mas em desvantagem nos critérios de desempate, o Golden State Warriors, atual campeão da NBA, ocupa a vice-liderança desta conferência. Já o Cavaliers, mesmo contando com 33 pontos de LeBron James, amargou a sua sétima derrota em 12 confrontos e ocupa apenas a 11ª posição do Leste.

Fora da zona de classificação aos playoffs, a equipe de Ohio também teve uma atuação importante de Jeff Green, que fez 27 pontos, enquanto Kevin Love contabilizou apenas 17 e foi o terceiro maior cestinha dos atuais vice-campeões da NBA neste duelo.

Decisivo no final da partida, Capela terminou a sua atuação com um total de 19 pontos e ainda garantiu um "double-double" ao apanhar 13 rebotes pelo Rockets, que ainda contou com 20 pontos de Eric Gordon e 17 de Trevor Ariza.

O pivô brasileiro Nenê, por sua vez, atuou por 15 minutos pelos anfitriões e ajudou a sua equipe com dez pontos e dois rebotes. Nenê teve como principais momentos de destaque na partida um lance no qual fintou LeBron no garrafão antes de fazer uma bandeja e uma bela enterrada para somar outros dois pontos para o time de Houston.

THUNDER PERDE A 4ª SEGUIDA - Em outro duelo da rodada desta quinta-feira à noite na NBA, o Oklahoma City Thunder amargou a sua quarta derrota seguida ao cair diante do Denver Nuggets por 102 a 94, fora de casa, onde os anfitriões contabilizaram o sétimo triunfo em 12 partidas e se garantiram na sexta posição do Oeste.

Com uma forte atuação coletiva, o Nuggets teve o suplente Emmanuel Mudiay terminando a partida como cestinha na equipe, com 21 pontos, enquanto Carmelo Anthony, com 28, foi o maior pontuado do confronto pelos visitantes. O time de Oklahoma também amargou uma atuação fraca do astro Russell Westbrook, que ficou muito aquém do seu nível habitual, principalmente no aspecto ofensivo, ao fazer apenas 13 pontos, mesma pontuação somada pelo seu companheiro de equipe Paul George.

Com o novo revés, o Thunder passou a contabilizar sete derrotas em 11 partidas e ocupa a 12ª posição do Oeste, logo atrás do Los Angeles Lakers, que também sofreu a sua sétima derrota, mas em 12 jogos, ao cair por 111 a 95 diante do Washington Wizards, na capital norte-americana, em outra partida da rodada desta quinta-feira à noite.

Neste último duelo, John Wall foi o destaque da equipe da casa, com 23 pontos, quatro assistências e oito rebotes, enquanto Bradley Beal veio logo atrás pelos mandantes, com 22 pontos, e Otto Porter fez outros 20, sendo que contabilizou um "double-double" ao apanhar 11 rebotes.

Foi a sexta vitória do Wizards em 11 jogos, enquanto o Lakers voltou a ser derrotado em uma partida no qual o calouro Lonzo Ball fez apenas dez pontos, mas mostrou força em outros dois fundamentos ao pegar oito rebotes e dar oito assistências.

Em outro jogo interessante da rodada desta quinta à noite, o Toronto Raptors venceu o New Orleans Pelicans por 122 a 118, em casa, e está na quarta posição do Leste, agora com sete triunfos em 11 jogos. Já o rival derrotado está logo abaixo da zona de classificação aos playoffs, na nona posição do Oeste, com seis derrotas e seis vitórias.

O grande nome do Raptors foi DeMar DeRozan, com 33 pontos e oito assistências. Assim, ele conseguiu ofuscar as boas atuações de dois nomes do time visitante: Jrue Holiday, cestinha da partida com 34 pontos, e a de DeMarcus Cousins, com um "double-double" de 20 pontos e 15 rebotes.

Confira os resultados da rodada desta quinta-feira:

Washington Wizards 111 x 95 Los Angeles Lakers

Toronto Raptors 122 x 118 New Orleans Pelicans

Houston Rockets 117 x 113 Cleveland Cavaliers

Sacramento Kings 109 x 108 Philadelphia 76ers

Denver Nuggets 102 x 94 Oklahoma City Thunder

Confira os jogos desta sexta-feira:

Detroit Pistons x Atlanta Hawks

Boston Celtics x Charlotte Hornets

Chicago Bulls x Indiana Pacers

Oklahoma City Thunder x Los Angeles Clippers

Utah Jazz x Miami Heat

San Antonio Spurs x Milwaukee Bucks

Phoenix Suns x Orlando Magic

Portland Trail Blazers x Brooklyn Nets