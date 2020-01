Com 'triple-double' de Fultz, Magic encerra série de 9 triunfos dos Lakers

A série de nove vitórias do Los Angeles Lakers chegou ao fim na rodada de quarta-feira da NBA. Fora de casa, o Orlando Magic superou o Los Angeles Lakers por 119 a 118 graças a uma grande atuação de Markelle Fultz que fez duas cestas no último minuto, tendo fechado o duelo com 21 pontos e um "triple-double".

Fultz ainda somou 11 rebotes e 10 assistências, enquanto Aaron Gordon marcou 21 pontos e a última cesta na partida do Magic, primeiro time com menos de 50% de aproveitamento a vencer os Lakers, o líder da Conferência Oeste, nesta temporada, sendo que chegou a ter vantagem de 21 pontos no duelo. Wes Iwundu marcou 19 pontos e Nikola Vucevic fez sete dos seus 19 no quarto período da oitava vitória do Magic nos últimos 12 jogos, o que o deixa na sétima posição no Leste.

LeBron James anotou 19 pontos e deu 19 assistências, mas errou um arremesso de 3 pontos com 3 segundos restantes para os Lakers, agora com 33 vitórias em 41 duelos e que sofreram a primeira derrota desde o Natal.

Quinn Cook marcou 22 pontos, incluindo uma cesta de três no estouro do cronômetro, enquanto Troy Daniels adicionou 17 pelos Lakers, que disputou o quarto jogo consecutivo sem o lesionado Anthony Davis. Kentavious Caldwell-Pope também marcou 17 pontos pelo time, que agora fará cinco jogos fora de casa, enquanto o Staples Center receberá o Grammy Awards.

O Miami Heat reassumiu a vice-liderança da Conferência Leste na rodada de quarta-feira ao vencer o San Antonio Spurs por 106 a 100, em casa. Kendrick Nunn marcou 33 pontos, Goran Dragic adicionou 17 e Bam Adebayo acumulou 14 pontos, 13 rebotes e sete assistências pelo Heat. Já Jimmy Butler marcou 12. O Miami agora está com 18 triunfos em 19 jogos em casa, apenas uma vitória a menos do que as somadas na temporada passada como mandante.

DeMar DeRozan marcou 30 pontos, tendo convertido 12 de 14 arremessos de quadra pelo San Antonio, enquanto Patty Mills adicionou 21. Os Spurs ganharam três de seus últimos quatro jogos, ocupando a nona posição na Conferência Oeste.

Fora de casa, o Portland Trail Blazers superou o Houston Rockets por 117 a 107 com 25 pontos de Damian Lillard e 24 de CJ McCollum. Russell Westbrook registrou um "triple-double" com 31 pontos, 12 assistências e 11 rebotes em uma noite em que James Harden marcou apenas 13 pontos. O Houston perdeu jogos consecutivos pela primeira vez desde as três derrotas seguidas de 20 a 24 de novembro e está na quinta posição no Oeste.

Carmelo Anthony marcou 18 pontos com 12 rebotes para o Portland em sua primeira partida contra o Houston desde a sua saída do time depois de apenas 10 jogos na temporada passada. A sua equipe é a décima colocada do Oeste.

Também na noite de quarta, o Philadelphia 76ers superou o Brooklyn Nets por 117 a 106, fora de casa, com 34 pontos de Tobias Harris. Ben Simmons somou 20 pontos e 11 assistências e Al Horford acumulou 14 pontos e oito rebotes pelos 76ers, que acumulam 19 triunfos em 21 jogos como mandante e ocupam a sexta posição no Leste.

O Brooklyn perdeu nove dos 11 últimos duelos e seis seguidos fora de casa, sendo o oitavo colocado da mesma conferência. Os Nets foram liderados pelos 26 pontos e oito assistências de Spencer Dinwiddie. Jarret Allen marcou 17 pontos. Josh Richardson fez 15 pontos e Furkan Korkmaz acrescentou outros 15.

O Detroit Pistons rompeu uma série de três derrotas ao bater o Boston Celtics por 116 a 103, fora de casa, com 24 pontos de Sekou Doumbouya, um a mais do que Markieff Morris. Derrick Rose adicionou 22 pontos e Sviatoslav Mykhailiuk fez 21. Os Pistons acertaram 60,3% dos arremessos de quadra. Andre Drummond acrescentou 13 pontos e 13 rebotes no seu 34º "double-double" na temporada.

Gordon Hayward somou 25 pontos e sete rebotes, Jaylen Brown terminou com 24 pontos e 12 rebotes e Kemba Walker marcou 19, tendo convertido 7 de 19 arremessos de quadra e apenas 2 de 11 tentativas de 3 pontos.

Em casa, o Chicago Bulls venceu o Washington Wizards por 115 a 106 com 30 pontos, sete rebotes e sete de assistências de Zach LaVine. Como visitante, o Toronto Raptors superou o Oklahoma City Thunder por 130 a 121 com 23 pontos de Norman Powell e outros seis jogadores anotando ao menos dez.

Em Minneapolis, o Indiana Pacers fez 104 a 99 no Minnesota Timberwolves com 29 pontos e 13 rebotes de Domantas Sabonis e 21 pontos e seis assistências de Malcolm Brogdon. O Denver Nuggets derrotou o Charlotte Hornets por 100 a 86, em casa, com 19 pontos de Michael Porter Jr., além de 12 pontos, oito rebotes e oito assistências de Nikola Jokic. Já o Dallas Mavericks bateu o Sacramento Kings por 127 a 123 com 25 pontos, 15 rebotes e 17 assistências de Nikola Jokic.

Confira os jogos da rodada de quinta-feira da NBA:

New York Knicks x Phoenix Suns

Milwaukee Bucks x Boston Celtics

New Orleans Pelicans x Utah Jazz

Golden State Warriors x Denver Nuggets

Los Angeles Clippers x Orlando Magic