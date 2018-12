Com trio inspirado, Warriors supera Hawks e volta a vencer na NBA

Exibindo irregularidade nas últimas semanas, o Golden State Warriors reagiu nesta segunda-feira e voltou a vencer na NBA. Após duas derrotas seguidas, os atuais bicampeões aproveitaram as fragilidades do Atlanta Hawks para vencer por 128 a 111, fora de casa. Pela mesma rodada, o Denver Nuggets derrubou o Toronto Raptors e o Los Angeles Clippers mostrou força diante do New Orleans Pelicans.

Em Atlanta, o time da casa não conseguiu conter o inspirado trio do Warriors. Com Stephen Curry embalado, após ficar afastado por seguidas semanas por conta de lesão, a equipe visitante também teve o brilho de Kevin Durant e Klay Thompson.

Curry foi o cestinha da partida, com 30 pontos. Durant contribuiu com 28 pontos, cinco rebotes e oito assistências. Thompson, por sua vez, quase registrou um "double-double" com seus 27 pontos e oito rebotes. Pelo Hawks, o destaque foi John Collins, responsável por um "double-double" de 24 pontos e 11 rebotes.

Vindo de derrotas para Raptors e Detroit Pistons, o Warriors enfim chegou à 16ª vitória - tem nove derrotas. Ocupa agora a quarta colocação da Conferência Oeste. Já o Atlanta é o último colocado do Leste, com apenas cinco vitórias e 19 derrotas.

Também pela Conferência Oeste, o Denver Nuggets assumiu a ponta ao derrubar o Raptors, líder do Leste, pelo placar de 106 a 103, fora de casa. A partida foi decidida em uma tentativa de três pontos de Kyle Lowry, que errou o alvo quando o cronômetro já estava zerado.

O sérvio Nikola Jokic foi o destaque da partida ao registrar um "triple-double" de 23 pontos, 11 rebotes e 15 assistências. Jamal Murray contribuiu com 21. O cestinha da partida foi Kawhi Leonard, com 27 pontos para o Raptors, que manteve a liderança do Leste, agora com 20 vitórias e cinco derrotas. A equipe canadense segue com a melhor campanha da temporada até agora.

Já o Nuggets despontou na primeira colocação da Conferência Oeste, com o mesmo retrospecto do Clippers: 16 triunfos e sete derrotas. A equipe de Los Angeles, em segundo lugar, também venceu nesta rodada.

Fora de casa, bateu o New Orleans Pelicans por 129 a 126. Tobias Harris, com 27 pontos, e Danilo Gallinari, com 24, foram os destaques do Clippers. Juntos, ofuscaram Julius Randle, responsável por 37 pontos, e Jrue Holiday, com 32. O New Orleans Pelicans é o 11º colocado da Conferência Oeste, com 12 vitórias e 13 derrotas.

Ainda nesta segunda, o Houston Rockets voltou a tropeçar em casa. Caiu diante do Minnesota Timberwolves por 103 a 91. James Harden, MVP da temporada passada, foi o cestinha, com 29 pontos. Mas não pôde evitar a 12ª derrota do Rockets no campeonato - soma apenas 11 vitórias, após fazer a final do Oeste na temporada passada.

O brasileiro Nenê esteve em quadra nesta segunda por apenas dez minutos e pôde ajudar a equipe com três rebotes e uma assistência.

Confira os resultados da noite desta segunda-feira:

Detroit Pistons 83 x 110 Oklahoma City Thunder

Brooklyn Nets 97 x 99 Cleveland Cavaliers

Toronto Raptors 103 x 106 Denver Nuggets

Atlanta Hawks 111 x 128 Golden State Warriors

New York Knicks 107 x 110 Washington Wizards

New Orleans Pelicans 126 x 129 Los Angeles Clippers

Houston Rockets 91 x 103 Minnesota Timberwolves

Acompanhe os jogos desta terça-feira:

Indiana Pacers x Chicago Bulls

Miami Heat x Orlando Magic

Dallas Mavericks x Portland Trail Blazers

Phoenix Suns x Sacramento Kings

Utah Jazz x San Antonio Spurs