Com três de André Silva, Milan goleia na Áustria na 1ª rodada da Liga Europa

O Milan fez sua parte na estreia da fase de grupos da Liga Europa e goleou nesta quinta-feira. Mesmo atuando fora de casa, a equipe italiana não tomou conhecimento do Áustria Viena e goleou por 5 a 1, com atuações de gala do português André Silva, autor de três gols, e de Çalhanoglu, que marcou um e deu outras duas assistências.

Com o resultado, o Milan larga bem no Grupo D da Liga Europa, que teve também a vitória do AEK Atenas sobre o Rijeka por 2 a 1, fora de casa. Na próxima rodada, o time italiano pega o Rijeka, dia 28, em casa, mas antes, volta a atenção para o Campeonato Nacional, pelo qual encara a Udinese neste domingo, em Milão.

Depois de ser goleado pela Lazio no fim de semana e ouvir cobranças do técnico Vincenzo Montella, o Milan entrou em campo determinado a fazer bonito nesta quinta, e não demorou para abrir o placar. Aos seis minutos, Kadiri errou na saída de bola, Çalhanoglu roubou, tabelou com Kalinic e encheu o pé de dentro da área, no ângulo esquerdo, para fazer um golaço.

O segundo saiu somente três minutos depois, e novamente dos pés de Çalhanoglu. O turco ganhou na dividida de Kadiri e tocou para André Silva, que ficou de frente para o goleiro e só teve o trabalho de deslocá-lo. A dupla voltou a funcionar aos 19. Biglia roubou e tocou para Çalhanoglu, que deu lançamento perfeito para André Silva arrancar e fazer o terceiro.

Com o triunfo definido e em ritmo de treino, o ritmo tirou o pé do acelerador e administrou o resultado. Mas chegou a levar um susto no início do segundo tempo, quando Borkovic aproveitou escanteio da esquerda e cabeceou para a rede, logo com um minuto.

O gol fez o Milan acordar, e aí, apareceu a estrela de André Silva mais uma vez. Aos 10 minutos, ele recebeu ótima enfiada de Kessie e deslocou o goleiro para marcar o seu terceiro. A goleada foi fechada sete minutos depois com Suso, em belo chute de fora da área.

EVERTON PERDE - Se o Milan fez bonito, o Everton foi atropelado na Itália pela Atalanta, que venceu sem qualquer dificuldade por 3 a 0 nesta quinta-feira, pela primeira rodada do Grupo E. Por esta mesma chave, o Lyon visitou o Apollon Limassol, no Chipre, e levava a melhor até os acréscimos, quando sofreu o empate e ficou no 1 a 1.

Andrea Masiello abriu o placar para a Atalanta aos 26 minutos do primeiro tempo. Aos 40, o argentino Papu Gómez mostrou por que é o grande destaque da equipe e marcou lindo gol de fora da área. Ainda na etapa inicial, aos 43, Bryan Cristante fez o seu e selou o placar.

OUTROS RESULTADOS - Pelo Grupo A, o Villarreal recebeu o Astana e largou bem ao vencer por 3 a 1, com gols de Sansone, Bakambu e Cheryshev. Logvinenko descontou. Pela mesma chave, o Slavia Praga também aproveitou o fator casa para vencer o Maccabi Tel Aviv, por 1 a 0.

Pelo Grupo B, o Dínamo de Kiev recebeu o Skenderbeu e venceu por 3 a 1, enquanto Young Boys e Partizan Belgrado empataram em 1 a 1. Pela chave C, o Braga surpreendeu o Hoffenheim fora de casa por 2 a 1, e Istanbul Basaksehir e Ludogorets não saíram da igualdade sem gols. No Grupo F, dois 0 a 0: Copenhague x Lokomotiv Moscou e Zlin x Sheriff.

