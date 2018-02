Com três assistências de D'Alessandro, Inter vence e assume liderança do Gaúcho

O Internacional venceu o Juventude de virada, por 3 a 1, nesta quinta-feira, no estádio do Beira-Rio e assumiu a liderança do Campeonato Gaúcho. O time colorado foi a 15 pontos, com um de vantagem sobre o Caxias, que ficou no empate sem gols com o Veranópolis, na quarta, e caiu para o segundo lugar.

O principal responsável pela vitória foi o meia D'Alessandro. O jogador estava em noite inspirada e deu assistência em todos os gols do Internacional. Mas antes de o argentino aparecer para a partida, o Inter levou um susto.

O Juventude abriu o marcador aos 13 minutos. Cuesta escorou de cabeça e a bola sobrou livre para Guilherme Queiroz, que tocou por cobertura sobre Danilo: 1 a 0. O time colorado, no entanto, não se abateu e deixou tudo igual aos 18.

D'Alessandro cobrou escanteio rasteiro na primeira trave e pegou a zaga adversária de surpresa. Patrick apareceu livre bateu cruzado no canto oposto do goleiro para deixar tudo igual. Foi o primeiro gol do volante com a camisa do Inter.

Pouco depois, foi a vez de outro recém-contratado receber um presente do argentino. Aos 43 minutos, D'Alessandro deixou Iago na cara do gol. O lateral bateu de esquerda e virou a partida.

Na volta do intervalo, o Juventude começou a pressionar e foi a vez do goleiro Danilo Fernandes salvar o Inter. Ele fez grandes defesas em tentativas de Guilherme Queiroz e Ricardo Jesus.

Damião teve a chance de ampliar em contra-ataque, mas demorou para chutar e manteve o jejum de gols na atual temporada. Então D'Alessandro apareceu novamente para sacramentar a vitória. Em rápido contra-ataque, ele tocou para Nico López, que havia acabado de entrar na vaga de William Potker. O uruguaio dominou e tirou do goleiro.

O Internacional defenderá a liderança contra o São Paulo-RS, domingo, pela oitava rodada do Campeonato Gaúcho. O Juventude, nono colocado, com cinco pontos, visita o Caxias na segunda-feira.