Com tranquilidade, Cruzeiro derrota Murici e avança na Copa do Brasil

Sem qualquer dificuldade, o Cruzeiro avançou nesta quarta-feira na Copa do Brasil. Após vencer o jogo de ida por 2 a 0, fora de casa, o time mineiro teve tranquilidade para novamente derrotar o Murici, de Alagoas, por 3 a 0, no Mineirão, e superar a terceira fase da competição.

O resultado amplia a vitoriosa campanha do Cruzeiro em 2017, que soma 12 triunfos e um empate nas três competições que disputa, o Campeonato Mineiro, a Primeira Liga e a Copa do Brasil. No domingo, pelo Estadual, o time volta a campo diante da Tombense.

Com a boa vantagem conquistada na primeira partida, o técnico Mano Menezes poupou alguns titulares, como o zagueiro Manoel e o volante Henrique. Assim, Luis Caicedo atuou na defesa ao lado de Léo, enquanto Hudson ganhou uma vaga no meio-campo.

Mesmo precisando da vitória, o Murici entrou recuado, marcando praticamente com 11 jogadores atrás do meio-campo. Já o Cruzeiro, com seu sistema ofensivo titular, dominava o jogo e criava inúmeras oportunidades.

Aos cinco, Rafael Sóbis recebeu de Alisson e, sozinho, dentro da área, chutou por cima. Pouco depois foi a vez de Sóbis passar e Robinho finalizar com perigo. E, aos 21, também sem marcação, Alisson tabelou com Thiago Neves e desperdiçou chance clara.

Era um jogo em que somente um time atacava. E, após tanto pressionar, o Cruzeiro finalmente abriu o placar aos 31: Thiago Neves levantou falta na área e o zagueiro Cláudio desviou contra o próprio gol.

Apenas cinco minutos depois o time mineiro praticamente definiu a classificação. Edson saltou sobre as costas de Rafael Sóbis dentro da área e, na cobrança de pênalti, com força, o próprio atacante ampliou.

Nada mudou após o intervalo. Recuado e sem qualidade para sair jogando, o Murici via o Cruzeiro ocupar o campo ofensivo e perder seguidas chances, a primeira delas logo aos três, quando Thiago Neves recebeu sozinho cruzamento e desperdiçou de cabeça. Alisson, aos 11, após dominar dentro da área, finalizou rasteiro e exigiu grande defesa do goleiro Dias. E, aos 15, também com perigo, Robinho chutou para fora.

Enfim, aos 18 do segundo tempo, o Murici criou sua primeira chance: Paulo Sérgio chutou prensado, a bola desviou e Rafael fez defesa espetacular. Mas foi só. Aos 30, Thiago Neves ainda desperdiçou pênalti, em cobrança bem defendida por Dias. E, novamente com um gol contra, desta vez de Deysinho, o Cruzeiro ampliou e garantiu a tranquila vitória.

