Com time reserva, Ponte Preta derrota o Bragantino pelo Troféu do Interior

A Ponte Preta entrou em campo com um time praticamente todo reserva - a exceção foi o volante Edson -, mas mesmo assim venceu o Bragantino por 1 a 0, neste domingo, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), pela rodada de ida das quartas de final do Troféu do Interior do Campeonato Paulista.

O gol marcado por Hugo Cabral no segundo tempo dá a vantagem do empate para a Ponte Preta no jogo de volta, marcado para as 19h15 desta quarta-feira, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). O Bragantino precisa ganhar por pelo menos dois de vantagem, já que a vitória simples leva a decisão para a disputa por pênaltis.

Com um time todo reserva, a Ponte Preta criou o primeiro lance de perigo logo aos 12 minutos, quando Lyncon arriscou de longe e Alex Alves espalmou para escanteio. A resposta do Bragantino veio em finalização de Magno, que passou raspando a trave do goleiro Ygor Vinhas.

O goleiro alvinegro trabalhou aos 25 minutos em chute forte de Léo Rigo. Depois disso, o jogo caiu de produção. A Ponte Preta tinha mais posse de bola, mas quem chegava com mais perigo era o Bragantino. Adenilson bateu de fora da área e a bola passou perto a trave.

Logo no início do segundo tempo, Wesley cruzou e Adriano Paulista por muito pouco não conseguiu completar. Aos 27 minutos, a Ponte Preta abriu o placar. Arnaldo fez boa jogada pela direita e cruzou rasteiro para Hugo Cabral completar de carrinho.

Atrás no placar, o Bragantino foi para cima e passou a dar espaço para o contra-ataque pontepretano. Aos 41 minutos, Hugo Cabral recebeu livre dentro da área, mas chutou em cima de Alex Alves. No último lance, Lázaro cabeceou para defesa de Ygor Vinhas, que evitou o empate.

FICHA TÉCNICA

BRAGANTINO 0 x 1 PONTE PRETA

BRAGANTINO - Alex Alves; Buiu, Lázaro, Juliano e Léo Rigo (Galego); Adenilson, Magno e Rafael Chorão; Vitinho (Adriano Paulista)(Esquerdinha), Wesley e Matheus Peixoto. Técnico: Marcelo Veiga.

PONTE PRETA - Ygor Vinhas; Arnaldo (Matheus Alexandre), Aírton, Henrique Trevisan e Abner; Edson, André Castro (Juliano) e Igor Henrique; Lyncon, Hugo Cabral e Marlyson (Dudu). Técnico: Jorginho.

GOL - Hugo Cabral, aos 27 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Rafael Chorão, Adenilson e Juliano (Bragantino); Dudu (Ponte Preta).

ÁRBITRO - Ilbert Estevam da Silva.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).