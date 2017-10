Com time reserva, Barça bate fácil o Murcia e larga em vantagem na Copa do Rei

O Barcelona não teve qualquer dificuldade para dar importante passo para ir às oitavas de final da Copa do Rei nesta terça-feira. Mesmo atuando fora de casa e com uma escalação reserva, a equipe catalã passou pelo Murcia por 3 a 0 e ficou muito próxima de ir à fase seguinte da competição.

O técnico Ernesto Valverde poupou os titulares do Barcelona, inclusive a dupla formada por Luis Suárez e Lionel Messi e o brasileiro Paulinho. Mascherano foi um dos poucos constantemente escalados como titular que atuaram nesta terça contra o adversário da segunda divisão.

Mesmo com este time alternativo, o Barcelona mandou no jogo e colocou um pé nas oitavas de final. Para garantir a vaga nas oitavas, os catalães não podem ser derrotados por três gols de diferença pelo Murcia no duelo de volta, marcado para o dia 29 de novembro no Camp Nou.

Em um primeiro tempo truncado, o Barcelona só conseguiu abrir o placar na reta final. Aos 43 minutos, Deulofeu fez boa jogada pela direita e cruzou na cabeça de Alcacer, que ganhou do marcador e cabeceou no canto esquerdo do goleiro.

O gol embalou o time visitante, que selou o resultado no início do segundo tempo. Aos seis minutos, Deulofeu dividiu com um marcador, passou por outros dois e tocou na saída do goleiro para marcar um belo gol. O terceiro saiu apenas quatro minutos depois. Em contra-ataque pela esquerda, José Arnáiz recebeu, cortou para o meio e encheu o pé, cruzado.

O Barcelona agora volta as atenções novamente para o Campeonato Espanhol, no qual lidera com 25 pontos após nove rodadas. No sábado, a equipe viaja para encarar o Athletic Bilbao e contará com o retorno de seus titulares.

OUTROS RESULTADOS - Nas outras partidas desta terça pela Copa do Rei, destaque para o Sevilla, que também se aproximou da classificação às oitavas de final ao derrotar o Cartagena por 3 a 0, mesmo fora de casa. Paulo Henrique Ganso foi titular e um dos destaques da partida, dando duas assistências.

Sarabia abriu o placar para o Sevilla logo aos 25 minutos, ao receber passe preciso e dar belo toque por cobertura. Aos 35, Ganso ficou com sobra na área e tocou de calcanhar para Correa ampliar. No segundo tempo, aos quatro, o brasileiro deu outro lindo toque, desta vez para Muriel, que driblou o goleiro e selou o resultado.

Outro que ficou muito próximo das oitavas da Copa do Rei foi o Valencia. Em ótima fase na temporada, a equipe visitou o Zaragoza e venceu por 2 a 0 nesta terça. O confronto foi bastante difícil, mas os visitantes arrancaram no fim com os gols de Rodrigo, aos 35 minutos, e Dani Parejo, nos acréscimos, de pênalti.

Ainda nesta terça, o Betis visitou o Cádiz e saiu na frente no confronto, ao vencer por 2 a 1, mesmo placar do triunfo do Numancia sobre o Málaga, em casa. Já o Alavés visitou o Getafe e também largou em vantagem, ao fazer 1 a 0.